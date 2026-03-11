¿Qué significa que la almohada se ponga amarilla aunque la funda esté limpia?

Es bastante habitual que, con el paso del tiempo, las almohadas adquieran un tono amarillento , incluso cuando la funda se lava regularmente y la habitación se mantiene ventilada. A simple vista puede parecer un problema de limpieza, pero en realidad es el resultado de un proceso que ocurre de forma gradual mientras dormimos .

Durante la noche, el cuerpo libera pequeñas cantidades de sudor, grasa natural y partículas de piel que pueden atravesar la funda y acumularse en el relleno de la almohada. Con el paso de los meses, esta mezcla comienza a dejar manchas visibles en el tejido.

El principal motivo está en la combinación de humedad y residuos corporales que se absorben en las fibras del material.

Aunque la funda funciona como una protección, no es una barrera completamente impermeable . Con el uso cotidiano, pequeñas cantidades de humedad, sudor, aceites naturales de la piel y restos de productos para el cabello pueden filtrarse hacia el interior.

Con el tiempo, estos residuos generan procesos de oxidación en las fibras , lo que provoca la aparición de las manchas amarillas.

Además, si la habitación tiene poca ventilación o humedad elevada , el problema puede intensificarse, ya que el tejido tarda más en secarse y los residuos permanecen en el material durante más tiempo.

Este ambiente también favorece la aparición de ácaros del polvo , microorganismos que pueden afectar especialmente a personas con alergias respiratorias .

Aunque es un proceso común, hay algunos hábitos que pueden ayudar a retrasar la aparición de estas manchas y mantener la almohada en mejor estado.

Estos cuidados simples pueden ayudar a prolongar la vida útil de la almohada y mantenerla más higiénica.

Si la almohada presenta manchas leves , lavarla correctamente puede ayudar a mejorar su aspecto. Sin embargo, cuando aparecen ciertos signos, es posible que ya no sea suficiente con la limpieza.

Algunas señales de que conviene reemplazarla son:

En muchos casos, el problema ya no está solo en la superficie, sino en el interior del relleno , donde se acumulan humedad, residuos y microorganismos con el paso del tiempo.

Fuente: TN