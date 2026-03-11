Hacerse baños en los pies con sal de Himalaya y bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Los pies acumulan gran parte de la tensión del cuerpo y su salud es esencial para evitar que se trasladen malestares o dolores a otras partes. Entre las técnicas de cuidado, se destaca un baño casero con sal del Himalaya y bicarbonato de sodio .

Este simple pero eficaz método aporta todo tipo de beneficios: desde la eliminación de células muertas hasta la mejora en la circulación de la sangre .

De acuerdo a un artículo publicado en el portal de Mejor con Salud, que brinda consejos de salud física y mental, cuidado del cuerpo y remedios naturales, la sal del Himalaya, al igual que la sal marina, es perfecta para hacerse un baño de pies desintoxicante . En específico, tiene efectos “antiinflamatorios y relajantes” .

Asimismo, se pueden aprovechar los beneficios de otros ingredientes para potenciar las ventajas de este lavado. En ese sentido, uno de los complementos perfectos es el bicarbonato de sodio , que facilita “la eliminación de las células muertas que se van quedando retenidas en la superficie de la piel y que le dan a los pies un aspecto seco y poco estético”.

Ambos elementos, tanto la sal del Himalaya o marina como el bicarbonato de sodio, también cuentan con sustancias antibacterianas y antifúngicas, que “previenen y combaten la formación de hongos tanto en la piel como en las uñas” .

Sin embargo, eso no es todo: también aportan minerales y antioxidantes que mejoran la hidratación de los pies, lo que reduce la formación de callos y de piel agrietada debido a la resequedad .

Otros beneficios del baño de pies con sal del Himalaya y bicarbonato de sodio:

Este baño de pies puede hacerse una vez a la semana e incluso incrementar la frecuencia en caso de sentir mucha tensión. Sin embargo, hay que tener cuidado con la exfoliación para no dejar la piel demasiado sensible.

Fuente: TN