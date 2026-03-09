Qué siente tu perro cuando lo llevás al veterinario, según expertos

Para muchos perros , una visita al veterinario puede ser una experiencia estresante. El lugar, los olores, los sonidos y la manipulación física son estímulos que pueden activar respuestas de alerta o miedo, incluso en animales que suelen comportarse de forma tranquila en casa.

La veterinaria y especialista en comportamiento animal Sophia Yin explicaba que muchos perros reaccionan con ansiedad en la clínica porque asocian ese lugar con experiencias incómodas, como vacunas, revisiones invasivas o la presencia de otros animales nerviosos.

En ese sentido, la veterinaria conductista Karen Overall sostiene que los perros son muy sensibles a los cambios en el entorno y a las emociones de sus dueños, por lo que un ambiente desconocido puede desencadenar señales claras de estrés.

Los especialistas en conducta animal indicaban que hay varios factores que influyen en la reacción de los perros durante una consulta:

El psicólogo y experto en comportamiento canino Stanley Coren señala que los perros interpretan muchos de estos estímulos como señales de alerta, lo que explica por qué algunos tiemblan, se esconden o intentan resistirse a entrar.

Los especialistas coinciden en que los perros suelen expresar su incomodidad a través de distintas conductas:

Reconocer estas señales es clave para ayudar al animal a atravesar la experiencia con menor ansiedad.

Los especialistas en comportamiento animal aconsejan algunas estrategias simples para que la visita al veterinario sea menos traumática:

De esta manera, el perro puede desarrollar asociaciones más positivas con el veterinario y afrontar las consultas con mayor confianza.

