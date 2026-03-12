Qué siente tu gato cuando traés una nueva mascota a casa, según los expertos

Cuando llega una nueva mascota a la casa, muchas personas creen que el gato sólo la ignorará o que tardará poco en acostumbrarse. Sin embargo, los especialistas en comportamiento felino explican que la experiencia emocional del animal puede ser mucho más compleja y depende de factores como su personalidad, su edad y el vínculo que tenga con su territorio y con sus humanos.

Los expertos en conducta animal aseguran que la llegada de un nuevo animal al hogar puede generar distintas reacciones en un gato: desde curiosidad y exploración hasta estrés o conductas de evitación, según cómo se haga la presentación y de la historia previa del felino.

En este sentido, Pam Johnson-Bennett , especialista en comportamiento felino y autora del libro Think Like a Cat , explica que la reacción de un gato ante una nueva mascota depende de varios factores, como su personalidad, su nivel de socialización y el tiempo que se le dé para adaptarse al cambio.

Para Johnson-Bennett, una de las creencias más extendidas es que los gatos son totalmente territoriales y que nunca aceptarán a otro animal en su espacio. Sin embargo, la realidad es más matizada.

“ Los gatos son animales territoriales y necesitan tiempo para aceptar cambios en su entorno, especialmente cuando aparece otro animal ”, explicó la especialista. Esto no significa que no puedan convivir con otras mascotas, sino que la adaptación suele ser gradual .

Cuando un nuevo animal llega al hogar, el gato puede experimentar distintas emociones o comportamientos:

En otras palabras, lo que algunas personas interpretan como “celos” en realidad suele ser una reacción territorial o de adaptación al cambio .

Johnson-Bennett también señala que los gatos construyen una relación muy fuerte con su entorno. Por eso, la llegada de una nueva mascota puede alterar su sensación de control sobre el espacio.

Esto puede notarse especialmente en algunas señales:

Aunque estas conductas pueden preocupar a los dueños, los especialistas aclaran que son parte del proceso de adaptación y muchas veces desaparecen cuando el gato se acostumbra a la nueva presencia.

Basado en lo que explican veterinarios y especialistas en conducta felina, la forma en que se introduce una nueva mascota en el hogar puede marcar la diferencia.

Entre las recomendaciones más habituales se destacan:

Los especialistas destacan que una introducción tranquila y progresiva suele facilitar la convivencia entre mascotas.

Los especialistas en comportamiento felino señalan que, cuando la llegada de una nueva mascota se maneja de forma adecuada:

Si el gato muestra señales intensas de estrés, agresividad o cambios bruscos en su comportamiento, lo recomendable es consultar con un veterinario o especialista en conducta animal.

Fuente: TN