Condenan a siete años de cárcel por narco a una ex Miss Orán

Martina Oliva (23) , ex Miss Orán, fue condenada este jueves a siete años de cárcel por narcotráfico. Su pareja, Gustavo Tolaba (29) , recibió una pena de 10 años, al unificarse otra que ya arrastraba.

Según fuentes judiciales, la mujer -que rompió en llanto- seguirá con el beneficio del arresto domiciliario hasta que la sentencia del Tribunal Oral en lo Federal (TOF) N° 1 de Salta quede firme.

Este miércoles ambos ya habían sido declarados culpables por liderar una banda dedicada al transporte de drogas, pero la pena se conoció ahora.

Los fundamentos completos de la sentencia se dará a conocer el próximo jueves 19 de marzo.

Según la investigación, la pareja encabezó 31 viajes en cuatro meses para trasladar marihuana.

El año pasado, en juicio abreviado, habían sido condenados otros tres integrantes de la banda: José Burgos (cinco años), Benjamín Michel Delgado (siete años) y Roberto Carlos Leiton (cuatro años).

El caso quedó al descubierto el 5 de febrero de 2025 , cuando oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvieron a tres personas e incautaron 15 kilos de marihuana luego de una persecución que se extendió a más de 180 kilómetros por hora en Salta.

De acuerdo los investigadores, la banda era liderada por Tolaba y su Oliva , quienes dirigían viajes desde esa ciudad con cargamentos de marihuana que era vendida a Burgos, quien luego la comercializaba entre otros revendedores, según informó Fiscales.gob.ar.

La modelo era conocida en su pueblo natal como "Martu" y tenía miles de seguidos tanto en TikToK como en Instagram , al tiempo que su novio le decían "El Perro" dentro del circuito de los bagayeros de la frontera.

La pareja está acusada de utilizar una camioneta Toyota Hilux y un Citroën C3 para movilizar la droga. Para llegar a Salta Capital tomaban rutas alternativas e, incluso, se desviaban varios kilómetros y horas hasta Jujuy, todo para evitar los controles policiales.

Cuando fueron detenidos, Tolaba estaba junto a Oliva y Ángela Cuenca como acompañantes. A unos 500 metros los seguían Delgado, Leiton y Juan Alberto Romero. La Policía sabía que iban a transportar marihuana ese día.

Cuando estos últimos vieron que estaban revisando la camioneta de Tolaba, giraron en "U " y se escaparon por la ruta 9/34 hasta tomar la ruta provincial 112 a más de 180 kilómetros por hora , ya que eran perseguidos por los oficiales de la PSA.

Mientras se escapaban, los acusados arrojaban los paquetes de droga por las ventanillas. La fuga se extendió hasta la finca "San Juan de Dios", ubicada en la provincia de Jujuy, a pocos kilómetros del límite fronterizo. Allí, los policías hallaron el auto abandonado en las malezas y detuvieron a Romero en las inmediaciones.

Leiton fue detenido dos semanas más tarde en Orán, mientras que Delgado fue apresado el 10 de octubre cuando lo internaron en el hospital de esa ciudad tras un accidente de tránsito que sufrió en la ruta 50.

Por su parte, Burgos fue apresado el mismo día del procedimiento, en una casa donde la organización iba a llevar la droga, en la zona norte de Orán. En la vivienda, la Policía encontró un bolso con los seis millones de pesos destinados al pago de la droga que Tolaba debía entregarle.

La investigación, que llevaron adelante el fiscal de Salta, Eduardo Villalba, y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, determinó los roles de cada uno de los integrantes de la organización narco.

Tolaba y su pareja eran los cabecillas. El hombre era el encargado de negociar la droga con proveedores en la frontera con Bolivia, en la ciudad de Aguas Blancas.

Oliva y Cuenca coordinaban los viajes que se hacían con la utilización de “coches punteros”, es decir, un auto adelante y otro detrás, a pocos metros de distancia.

Así, se pudo establecer que entre octubre de 2024 y fines de enero de 2025 realizaron 31 viajes , 28 de los cuales tuvieron como destino la casa de Burgos, quien los esperaba con el pago de la droga que transportaba.

La ex Miss Orán también se encargaba de las finanzas , ya que existen varios mensajes en los que hace alusión a los pagos y deudas que, por ejemplo, tenía Burgos con su novio.

Además, se ocupaba de transferir a los que transportaban las drogas el pago por el “trabajo” realizado. Las transferencias eran millonarias, según detalló la investigación del MPF.

Cuenca, quien era pareja de Delgado, colaboraba en la tarea de comunicación entre el rodado que llevaba la droga y el que “barría” la ruta. Leiton y Romero, en tanto, se turnaban como transportistas de la droga, a la vez que hacían de nexo con los proveedores del estupefaciente.

En septiembre Romero fue condenado a seis años de cárcel como responsable del transporte de estupefacientes agravado y del delito de resistencia a la autoridad por la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez.

Con respecto a Cuenca, recibió la misma pena, pero el acuerdo fue firmado por el juez de revisión Rabbi Baldi Cabanillas dispuso que la cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario ya que tiene a su cargo tres hijos menores, uno de ellos con una discapacidad.

Burgos fue condenado en un juicio abreviado celebró en octubre último. Los jueces Mario Juárez Almaraz, Marta Snopek y Gabriela Catalano le dieron cinco años de prisión por ser autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Además, lo declararon reincidente y ordenaron el decomiso de seis millones de pesos, que era el dinero con el que se iba a pagar la droga que fue secuestrada durante el operativo.

El mismo tribunal condenó a cuatro años de cárcel a Leiton por el transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y por el delito de resistencia a la autoridad.

En noviembre, un tribunal unipersonal integrado por Almaraz le impuso 7 años de Delgado por el transporte de estupefacientes agravado y por el delito de resistencia a la autoridad.

Por otro lado, Tolaba y Oliva serán sometido en febrero próximo a un juicio ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta.

Fuente: Clarín