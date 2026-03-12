Con Milei y Karina al frente, el Gobierno busca frenar el escándalo que tiene a Adorni en la mira

En una jornada en la que nuevamente se movió fuerte la polémica por el viaje de la mujer de Manuel Adorni en el avión presidencial y su travesía en vuelo privado por Punta del Este, y en la que también se presentó en la justicia otra denuncia penal contra el jefe de gabinete, Javier y Karina Milei decidieron cortar por lo sano y blindar la continuidad de un funcionario que se encontraba bajo fuego -también "amigo"- y expresarle "su apoyo incondicional".

Se trató, en última instancia, en una suerte de cortafuego tras la revelación de Clarín de la presencia de Betina Angeletti , la coaching ontológica pareja del jefe de gabinete , en el ARG-01 y la noticia del alquiler de un charter privado de la familia Adorni con el Marcelo Grandío que detalló el columnista Carlos Pagni y el Diario.Ar, esto último, que pone en discusión los ingresos del funcionario para solventar el viaje a Punta del Este durante los feriados del Carnaval. De hecho, el periodista de la TV Pública incurrió en un furcio sobre de dónde sacó el dinero el vocero presidencial para costear esa travesía al deslizar que podría haber utilizado dinero público.

Según pudo averiguar Clarín, se trató de un operativo de contención coordinado a medida que el tema seguía escalando. por tercer día consecutivo, en los medios y redes sociales y provocando denuncias en Tribunales . A media mañana, la jefa de gabinete de Adorni, Aimé "Meme" Vázquez, se comunicó con varios ministros y sus voceros para anoticiarlos del obligado "apoyo" que debían prodigar a la figura del funcionario nacido en La Plata.

Fue así que Sandra Pettovello, "Toto" Caputo, Diego Santilli, Martín Menem, entre otros, salieron a bancar al funcionario. Desde anoche, en tanto, desde el entorno de Santiago Caputo intentaban despegarse de las acusaciones de haber fomentado el encono en el ágora digital contra el jefe de gabinete. "La conversación en redes sociales sobre Manuel Adorni escaló ayer hasta las 203 mil menciones en 24 hs. Supera hasta ahora el volumen generado por el caso FATE en febrero y se acerca al pico de conversación del caso ANDIS (278 mil menciones)", registró la consultora Ad Hoc.

Pero el primer respaldo fuerte fue el Karina Milei quien salió este jueves por la tarde a expresar su "apoyo incondicional" al jefe de gabinete en medio de la ola de críticas que recibió por haber sido acompañado por su esposa en parte de la gira presidencial a Nueva York . "Mi apoyo total e incondicional a Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos", fue el escueto mensaje de la funcionaria nacional en la red social X.

El texto fue inmediatamente difundido por el Presidente que, varios minutos después, tomó su celular para dar un mensaje que pareció a todas luces forzado. "Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... ÁNIMO Adorni!!! VLLA!", tuiteó el mandatario.

Si bien los mensajes apuntaron a la oposición y a los medios nada dijeron del supuesto "fuego amigo" que agigantó la repercusión del vuelo a Punta del Este, por caso. El miércoles por la noche apareció un video que mostraba a Adorni, enfundado en un gorro oscuro, caminando por la pista del aeropuerto de San Fernando rumbo al avión que lo llevaría al balneario uruguayo. En algunos círculos oficiales y de la oposición atribuyeron esa estratagema a la infantería digital que apadrina el asesor presidencial. Una versión que, desde Las Fuerzas del Cielo, rechazaron con vehemencia.

Antes del tuit de Milei pero después del de Karina, Santiago Caputo también utilizó su cuenta de X para darle "todo su apoyo" al jefe de gabinete. Pareció, con todo, un respaldo de ocasión. Como el de la mayoría. Los chispazos entre el área de comunicación, a cargo de Adorni, y el del consultor siempre existieron.

En el Gobierno, con todo, salieron a bajar los decibles a las denuncias contra Adorni e incluso a atribuir al kirchnerismo una "opereta" sobre el vuelo de su mujer en el avión presidencial. Pero la realidad, en ocasiones, es más simple: todo surgió a raíz de un posteo de Radio Jai, la radio de la comunidad judía, que accedió a la tumba de rabino Lubavitch en Nueva York -un espacio vedado para los medios- y en una foto destapó la presencia de Angeletti en la comitiva oficial. Luego Clarín pudo corroborar que la coaching ontológica ocupó un asiento en el ARG-01 que trasladó a Milei hasta Estados Unidos.

Una fuente oficial consultada sostuvo que Adorni seguramente continuará en su cargo pero su figura quedará impactada por el escándalo : "´el deslomado gate´ quedará e la memoria colectiva como meme", graficó.

Redactor de Política. erusso@agea.com.ar

Recibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de Clarín

Fuente: Clarín