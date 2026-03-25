Privatizaciones: el Gobierno informó cómo será el proceso para la venta de Intercargo

A más de un año del anuncio del “ fin del monopolio de Intercargo ”, el Gobierno informó que este jueves se presentarán l as bases y condiciones para la privatización de la empresa de servicios de asistencia en tierra a los aviones y a las aerolíneas que opera en todos los aeropuertos del país.

La novedad llegó de manos del ministro de Economía, Luis Caputo , quien adelantó cómo será el procedimiento para las compañías interesadas en adquirir la operadora que hasta el momento permanece bajo la órbita del Estado

“ Es un paso más en el proceso de transformación del sector aerocomercial , que ya incluyó importantes medidas como la desregulación del mercado aerocomercial y las iniciativas que permiten incorporar nuevos prestadores de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos del país”, sostuvo el funcionario en su cuenta de X.

Según Caputo, el objetivo de la medida es “ generar mayor competencia, eficiencia y mejora en la calidad de los servicios”.

En tanto, aclaró que la venta se hará bajo “la modalidad de empresa en marcha e incluirá la transferencia integral de la compañía; la salida total del Estado Nacional de la participación societaria”.

Privatización de Intercargo👇 Mañana se presentarán las bases y condiciones para la privatización de Intercargo, la empresa de servicios de asistencia en tierra a aeronaves y aerolíneas en aeropuertos del país. Es un paso más en el proceso de transformación del sector…

En el mismo sentido, indicó que la transacción implicará “la continuidad de la empresa como unidad operativa” y que mantendrá sus contratos, licencias y el funcionamiento en las distintas terminales aeroportuarias donde brinda el servicio.

“Con esta privatización reafirmamos que el Estado debe concentrarse en garantizar reglas de juego claras, promover la libertad económica y generar condiciones para la inversión privada”, agregó el funcionario.

En noviembre de 2024, en medio de un paro de trabajadores aeroportuarios, Manuel Adorni había anunciado “la desregulación del servicio de rampas en aeropuertos para terminar con el monopolio de Intercargo y dar lugar a la participación de nuevas empresas”.

" Esto no es ni más ni menos que el fin de Intercargo tal y como lo conocíamos hasta ahora . Es un paso más para sepultar el terrorismo sindical que no tuvo pruritos de secuestrar a más de 2.000 personas en 10 aviones", había dicho el por entonces vocero presidencial.

Si bien la emrpesa estuvo desde el principio en la mira de la administración de Javier Milei en su intención de "achicar el Estado", recién a mediados del año pasado se inició formalmente el proceso de privatización de Intercargo cuando en julio salió publicada en el Boletín Oficial la Resolución 1067/2025.

Según estableció la normativa, la operación se realizaría en los términos del decreto 198 del 17 de marzo de 2025, que autorizó el procedimiento para llevar a cabo la venta del 100% del paquete accionario.

En ese mismo texto, Economía instruyó a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas para que coordine las demás acciones necesarias para la privatización mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional, en un plazo de ocho meses , y para que solicite a una entidad bancaria perteneciente al Sector Público Nacional la valuación del paquete accionario de la empresa".

Fuente: Clarín