Adorni en estado crítico y el rol del nuevo ministro de Justicia

Manuel Adorni llegó a la conferencia de prensa de este miércoles, su reaparición en un atril de la Casa Rosada desde mediados de febrero, muy golpeado en lo anímico . Al jefe de Gabinete libertario lo afectó la crisis por los viajes a Nueva York y a Punta del Este y le manifestó a los suyos que le preocupaba cómo afectaba este hecho en su ámbito familiar. El contador público estaba confiado en el apoyo indeclinable tanto del Presidente como de su hermana , la secretaria General de Presidencia, quienes quieren a su lado al vocero de tantas batallas, a quien imaginaban como un potencial candidato a Jefe de Gobierno porteño, proyecto político hoy sepultado tanto por el efecto político de los vuelos polémicos así como las cuatro causas judiciales que tiene abiertas -por este tema- el ministro coordinador.

Adorni recibió la orden de los Milei de defenderse: por eso, el jefe de Gabinete le pidió ayuda a Santiago Caputo y a su equipo para "couchearse" y llegar preparado, y no quebrado por lo emocional, para volverse a mostrar como el vocero combativo que siempre fue en la actual gestión presidencial. Luego de un fin de semana largo de "training", el funcionario salió al ruedo y se puso como "uno más de este gobierno que recibe operaciones políticas", pero amparado en que no quería obstruir a la Justicia en las causas abiertas, no respondió con claridad sobre sus propiedades y sus viajes; en este último caso, sin detallar quién pagó el pasaje de vuelta de él y su familia a bordo de un viaje privado desde la bucólica Punta del Este.

Cerca del funcionario relativizaban la magnitud de la crisis política del ministro coordinador: "¿Vos te acordás cómo estaban los Menem hace un año? lo superaron y mirá ahora cómo están", señala un funcionario cercano a Adorni recordando cuando se habló de que Martín y Lule Menem habían perdido poder e influencia sobre Karina Elizabeth Milei. Otra funcionaria del más alto nivel del Gobierno nacional reconocía que "Javier y Karina lo bancan a Manuel: de todos modos, no tenemos un reemplazante natural", en relación a que no hay otra persona que pudiera recibir la confianza de los hermanos más poderosos del país.

Diego Santilli se corre del tema y los suyos dicen que se quiere quedar en el Ministerio del Interior hasta el día en que se vaya a pelear por la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Y Sandra Viviana Pettovello -íntima amiga del Presidente- no quiere irse por nada del mundo del Ministerio de Capital Humano porque "quiere cuidar todo lo que logró en el ministerio y que tanto costó" ; según uno de sus colaboradores más fieles.

De todos modos, algunas voces han aparecido en el mundo libertario, como el biógrafo presidencial Nicolás Márquez quien dijo que Adorni "perjudica hoy al Presidente y debería dar un paso al costado" , como le dijo a Diego Sehinkman en su programa de TN. Otro funcionario soltó una frase -sin abandonar el anonimato- por el tenor de la sentencia: "Karina se lo va a llevar puesto al Presidente" , en relación a las decisiones que la hermana toma sobre el Gabinete nacional y por los efectos del caso $Libra, que ha tomado un brío judicial en los últimos días. A deslomarse...

Los defensores de Adorni en el Gobierno han sido todos los ministros, más el asesor presidencial Santiago Caputo quien lo ayudó con fruición a afrontar la conferencia de prensa de este miércoles , en la que se lo vio tenso, y a la defensiva, al Jefe de Gabinete, finalizando la misma de modo abrupto, enojado con una pregunta del periodista Nicolás Gallardo, de CNN y MDZOL, sobre las facturas no reconocidas aún del viaje a Punta del Este.

Uno de los miembros del Gabinete decía que "cualquier primer ministro en el mundo sube al avión a su mujer" pero se quedaba sin argumentos cuando se le preguntaba sobre el viaje a Uruguay en avión privado. También un gesto de defensa oficial fue la aparición de un auto de Jefatura de Gabinete sobre la calle Miró en el barrio de Caballito, que no había estado en los últimos días, para demostrar que la familia Adorni vivía allí y no, en Exaltación de la Cruz o en San Isidro , este último barrio consignado en un programa de C5N como donde el observado funcionario tendría otra casa, algo que desmintió categóricamente. Fin...

Un día antes de la movida conferencia de prensa de Adorni, Javier Gerardo Milei le dedicó un largo rato a reunirse (acompañado de su hermana Karina) con el flamante ministro de Justicia, el bonaerense Juan Bautista Mahiques. La relación del Presidente con el ministro judicial es muy nueva, pues el contacto primario había sido con la hermanísima, quien lo conoció a través del hoy secretario de Justicia, Santiago Viola, y de gestiones sigilosas de Lule Menem. Pero antes de las presentaciones ante los Milei, Viola y Menem trajinaron los despachos de los jueces de la Corte Suprema de la Nación, quienes finalmente bendijeron la ascensión de Mahiques.

Mahiques escuchó al Presidente con sus inquietudes sobre un nuevo Código Penal. Y a Karina, respecto de las novedades del inquietante caso $Libra. La hermana se muestra intranquila con esa causa que tiene el magistrado Marcelo Martínez de Giorgi y miran con recelo al juez interviniente. Otro asunto que preocupa es el del reaparecido Ariel Lijo, quien instruye la causa de los viajes de Manuel Adorni a Uruguay , denunciado por los diputados Pablo Juliano, Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón. En este caso, esperan que Lijo apele a su conocido tiempismo, y no apresure el curso de la causa. Pero fundamentalmente, hay creencia en que el expertise de Mahiques ayude a salir de estos enredos que alteran los nervios en la plana mayor del mileísmo. Digamos, o sea...

Fuente: Clarín