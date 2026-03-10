Presentan una marca china de tractores en el país y lanzan una inédita promoción en Expoagro

El grupo industrial GR, especializado en maquinaria agrícola y propietario de la marca Indecar, emprendió un desafío no exento de riesgos con una llamativa apuesta en el marco de Expoagro 2026 edición YPF Agro: presentó los tractores chinos Bull , que serán comercializados bajó una inédita promoción : con la compra de una sembradora Indecar, viene de regalo un tractor.

Pero más allá de esta disruptiva estrategia comercial, el presidente de GR, Gastón Ricardo , remarcó el trabajo de la compañía para poder adaptar las unidades chinas a sus sembradoras.

“ Después de dos años trabajando con un fabricante chino pudimos desarrollar un tractor para el campo argentino , sobre todo pensado para las sembradoras que desarrollamos nosotros”, indicó Ricardo a Clarín Rural.

Según comentó Ricardo, los fabricantes de sembradoras hacían mucho caudal hidráulico. "Cada vez hacemos sembradoras más grandes y ni siquiera las grandes marcas a veces dan abasto con eso, por eso las marcas de Indecar salían con un circuito hidráulico independiente. Hoy con la línea que hemos desarrollado de tractores, eso ya no se necesita, por eso estamos contentos con este lanzamiento. Costó plata, tiempo, pero bueno, hoy verlo y probarlo y saber qué anda, es una satisfacción ”.

Respecto al servicio de post-venta y la disponibilidad de repuestos, el titular del Grupo GR aclaró: “Nosotros no fuimos a comprar un tractor y trajimos lo que había. Fuimos a desarrollar un tractor, con mecánicos e ingenieros argentinos junto a ellos, y eso nos permitió hacer cosas. Además, el sistema hidráulico, la transmisión que tenía el tractor, el fabricante chino no lo hacía. Eso nos permitió, primero, capacitar a la gente nuestra de post-venda. Estuvieron durante dos años, casi seis meses, en distintas épocas del año, en China, en cuatro viajes que han hecho. Así que el servicio técnico y post-venda lo tenemos más que garantizado”.

La propuesta inicial se compone de tres segmentos de potencia: 50 a 120 CV , orientado a tareas generales y producciones regionales; 130 a 190 CV , destinado a esquemas agrícolas de escala intermedia; y 200 a 300 CV , pensado para planteos de mayor superficie y demanda de tracción.

En términos constructivos, la línea fue configurada con foco en la simplicidad operativa y el mantenimiento accesible. La definición de transmisiones, sistemas hidráulicos y configuración estructural respondió a criterios de durabilidad y facilidad de servicio , aspectos que surgieron de las mesas de trabajo con técnicos y usuarios. A su vez, Bull incorpora prestaciones enfocadas en el operador, con mayor confort de cabina, controles pensados para jornadas extensas y una propuesta orientada a la productividad sin resignar comodidad.

Pero no solamente los tractores chinos fueron los que llamaron la atención, sino la promoción que puso a disposición Indecar para poder hacerse con uno de ellos. Básicamente, lo que proponen durante los días que dure Expoagro es un 2x1 . O sea, con la compra de una sembradora, viene un tractor.

"El productor sabe que la sembradora es el corazón del rendimiento, pero sin el tractor adecuado, esa tecnología se desperdicia . Los tractores Bull ofrecen una capacidad hidráulica superior y un confort para el operador que permite jornadas de precisión extrema sin fatiga", señaló Ricardo.

Pero no todo se reduce a la promoción de su producto estrella y los tractores, ya que Indecar presentó otros desarrollos, como la sembradora de maní , el cual es “un desarrollo desde cero para líderes globales del sector. Con 24 líneas y un sistema de descarga asistida, asegura la integridad de la semilla en un cultivo de alta exigencia.

También, el carro Tolva para Neo Air Dril l, que permite duplicar la autonomía de la reconocida sembradora Neo, eliminando tiempos muertos logísticos.

Y el nuevo Fondo de Cajón Dosificador , el cual optimiza el flujo de insumos y reduce drásticamente el mantenimiento en el lote.

Fuente: Clarín