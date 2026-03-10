El Gobierno anunció la ampliación de una línea de crédito a valor producto para la ganadería

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta , y el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Maximiliano Voss , anunciaron hoy la ampliación de una línea de crédito a valor producto para la ganadería .

Esta herramienta, que fue presentada a mediados del año pasado, ya completó su cupo, por lo cual la cartera nacional y la entidad financiera presentaron en el marco de Expoagro 2026 la extensión de la misma, que no solo estará destinada para la ampliación del stock, sino que también abarcará todo el ciclo productivo, desde la incorporación del animal, hasta su engorde y posterior comercialización .

El objetivo de esta línea es “impulsar un mayor rendimiento productivo, con más kilos de carne por animal y por hectárea ”, manifestaron desde Agricultura.

Según explicó Voss, “tomar crédito en el producto significa que el productor pide un monto determinado, lo calcula en kilos de novillo en este caso, y a partir de ahí toda su estructura productiva va a estar sometida a esos kilos de novillo, independientemente de qué es lo que suceda en la macro, en la micro, o en el tipo de cambio , cualquiera de las variables que le impactan al productor.

Con un tope de $800 millones por productor , las cuotas se fijan en kilos de novillo -que no varían durante toda la vida del préstamo- y se abonan en pesos al valor del índice INMAG (Índice Novillo del Mercado Agroganadero). El financiamiento se otorga en UVA con una tasa fija del 8% anual y plazo de hasta 3 años.

“Esta línea que lanzamos es ya no solo para que haya más cabezas por hectárea, sino para que haya más kilos por cabeza y más kilos por hectárea . Y esa integración que se hace de distintos eslabones de la cadena, puedan consolidarse y también realizarse por el mismo producto. Entonces, vamos a un esquema no solo de ampliación de stocks, sino de ampliación de kilos”, completó Voss.

Por su parte, Iraeta, que anteriormente compartió panel con el secretario de Finanzas, F Federico Furiase y con los asesores del Ministerio de Economía y directores del BICE, Martín Vauthier y Felipe Núñez , remarcó la importancia del financiamiento de las diferentes actividades productivas.

“Es fundamental para que se promueva y crezca la actividad económica, el financiamiento . Y cuando hablamos de financiamiento, estamos hablando de la micro”, dijo Iraeta.

Para el titular de la cartera agropecuaria, “ el financiamiento es a la actividad económica lo que el fertilizante es a la semilla , por eso lo entendemos. Y eso es lo que va a ocurrir cuando se ordenen las variables, que se están ordenando, porque cuando estén ordenadas del todo, vamos a poder tener la posibilidad financiar mejor. Pero hasta que llegue ese momento, vamos a financiar mucho mejor que hace un tiempo”.

La segunda línea presentada hoy financia proyectos de inversión en pesos y dólares , y tiene como objetivo la modernización industrial y aumento de la capacidad productiva del complejo agroalimentario. Se encuentra disponible para las actividades bovina, porcina, avícola y láctea .

Alcanza tanto a PyMEs -con montos de hasta $6.500 millones -, como a grandes empresas y se otorga en las modalidades de inversión o leasing.

En la primera, se financia la construcción de plantas, maquinaria, infraestructura energética, tratamiento de efluentes, entre otros. El plazo es de hasta 10 años, con hasta 2 años de gracia y la tasa TAMAR +4% (PyMEs) o + 6% (Grandes empresas) .

El leasing abarca la compra de equipamiento industrial, rodados y equipamiento para logística. La financiación cubre hasta el 100% del valor del bien (IVA incluido) con un plazo de hasta 3 años y tasa fija bonificada por fabricantes y concesionarias desde 19,45% en pesos.

Periodista de Clarín jcolombo@agea.com.ar

Recibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de Clarín

Fuente: Clarín