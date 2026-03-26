“Prendan una velita”: el pedido por el joven que está grave por el impacto de una garrafa en Merlo

En medio de la conmoción por la explosión de un depósito de garrafas en Merlo que dejó a un joven de 18 años gravemente herido , sus amigos y familiares encabezaron una cadena de oración. Además, los adolescentes del colegio al que asistía llevan adelante una colecta solidaria para ayudar con los gastos de la víctima y asistir a las familias afectadas por los incendios en la zona.

Thiago Vera estaba saliendo de su casa este miércoles, poco antes de las 7 de la mañana, cuando una garrafa le pegó en la cabeza y le provocó un fuerte traumatismo en el cráneo. Según pudo saber TN , fue sometido a una craniectomía descompresiva junto a una evacuación de hematomas.

Mientras el joven permanece internado en la unidad de terapia intensiva bajo estricta observación médica, sus allegados compartieron una cadena de oración en redes sociales, para pedir por su salud y pronta recuperación. “Prendan una velita por la vida de mi primo, está muy mal, en estado crítico” , fue uno de los tantos mensajes que publicó su familia.

A su vez, entre las personas que enviaron sus oraciones y palabras de apoyo emocional, los amigos del joven le dedicaron unos sentidos posteos pidiendo que se recomponga pronto.

“Vamos mi gordo que de esta salís más fuerte que nunca, estamos todos haciéndote el aguante como a vos te gusta hermano. Todo va a estar bien mi negrito, sos el más fuerte del mundo y sé que vas a salir de esta. Te amo y te estamos esperando todos ”, compartió una joven en redes sociales.

Además de la delicada situación que está viviendo el joven, otras familias de la zona cercana al depósito sufrieron incendios en sus viviendas y terribles pérdidas materiales . Ante esto, la comunidad de Mariano Acosta se unió para donarles ropa, alimentos, productos de higiene, frazadas y dinero a las personas afectadas.

Al gesto también se sumó el colegio al que asistía Thiago, y encabezaron una campaña solidaria para reunir cualquier cosa que pueda ser de ayuda para las víctimas. “¡Podés traerlo en el recreo o pasamos por los salones!“ , anunció el póster que publicaron para difundir la iniciativa.

Todo ocurrió poco antes de las 7 de la mañana en un depósito de garrafas ubicado sobre la avenida Constituyentes, entre Bustillos y Colombres.

El fuego se propagó rápidamente y generó pánico en el barrio por las explosiones junto a los elementos que salieron volando por el aire. Uno de ellos fue el que impactó de lleno contra la cabeza de Thiago cuando estaba junto a su madre, Rosa , saliendo de su casa.

Cuando la policía llegó al depósito para brindar asistencia, encontraron a varios trabajadores lesionados con quemaduras. Tres de ellos sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado en distintas partes de cuerpo, por lo que permanecen internados en terapia intensiva .

Una de las víctimas explicó que el incendio se produjo a partir de haber conectado una pava eléctrica , que, con una posible pérdida de una garrafa, terminó explotando en su cara.

La causa fue caratulada como “incendio” y quedó en manos de la UFI N°2 de Morón a cargo del fiscal Fernando Cappello , quien va a ordenar un peritaje en el lugar.

Fuente: TN