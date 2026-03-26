Macabro hallazgo en Córdoba: encuentran un feto dentro de un frasco de vidrio en plena vía pública

Un macabro y escalofriante hallazgo se produjo en plena calle en la localidad de Deán Funes , en Córdoba: un empleado municipal encontró un feto metido dentro de un frasco de vidrio . Ocurrió este miércoles por la mañana, muy cerca del mediodía.

La noticia fue calificada como de extrema gravedad y generó un fuerte impacto entre los vecinos de la localidad cordobés. Ahora, la Justicia investiga las cámaras de seguridad de la zona para ver si pueden dar con la persona que dejó restos humanos dentro del frasco.

Fuentes policiales locales confirmaron que el frasco de vidrio con restos humanos dentro fue encontrado por un empleado de mantenimiento de la Municipalidad quien estaba efectuando tareas de limpieza en la zona: revisaba desechos acumulados en la calle.

Ocurrió sobre la calle Zanichelli, entre Bolívar y Mariano Moreno.

"Vi el frasco, pero nunca imaginé lo que tenía dentro . Estaba tirado junto a otros restos de basura en la calle. La verdad es que me asusté bastante y automáticamente llamé a la Policía", admitió el trabajador comunal en charla con los medios locales.

Tras recibir el macabro reporte, agentes policiales llegaron al lugar para preservar la escena y asegurar el perímetro.

Los primeros indicios policiales apuntan a un aborto clandestino. Porque además, en el mismo lugar fueron encontrados residuos patológicos descartados de manera ilegal, según confirmó cadena 3. Se espera por la labor del forense para que traiga más claridad a un caso realmente oscuro.

La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que ya inició una investigación para esclarecer el origen del frasco y también para determinar las circunstancias exactas en las que fue abandonado en la vía pública.

Fuente: Clarín