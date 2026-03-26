Detuvieron a cuatro personas acusadas de amenazar y extorsionar al hermano de Ezequiel Pocho Lavezzi

Cuatro personas fueron detenidas este miércoles en el marco de una causa penal por presuntas amenazas y extorsiones contra Diego Lavezzi , hermano de Ezequiel “Pocho” Lavezzi y actual presidente del club Coronel Aguirre de Villa Gobernador Gálvez, en el Gran Rosario.

Los arrestos se concretaron tras una serie de procedimientos judiciales que incluyeron allanamientos , ordenados por la Justicia santafesina luego de una presentación penal realizada por la víctima.

Los operativos se desarrollaron principalmente en esa localidad del sur provincial y estuvieron a cargo de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Policía de Investigaciones (PDI).

En paralelo, se realizaron requisas en distintos pabellones de la cárcel de Piñero ,en el marco de una investigación encabezada por la fiscal Carla Ranciari, del Ministerio Público de la Acusación, quien reunió diversos elementos probatorios que permitieron avanzar sobre los presuntos responsables.

Según las investigaciones, los imputados están señalados como integrantes activos de la barra brava de Coronel Aguirre y habrían sostenido maniobras extorsivas de forma reiterada.

De acuerdo con el expediente judicial, las amenazas y presiones tenían como objetivo asegurar ingresos irregulares ligados al funcionamiento institucional del club . Para los investigadores, esos fondos eran utilizados para sostener distintas actividades vinculadas a la hinchada mediante mecanismos ilegales.

Entre las principales maniobras detectadas, la causa señala la falsificación de entradas para los días de partido. A su vez, según consignaron fuentes judiciales con acceso al expediente, los acusados presionaban al presidente de la institución para que les cediera un espacio físico dentro de las instalaciones del estadio con el fin de concretar actividades ilícitas.

Uno de los detenidos, Milton E. T. (43) , al parecer era barra no solo de Coronel Aguirre sino también de Newell’s Old Boys. También, según se supo, es empleado de planta permanente del área de servicios públicos de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez.

Además, fueron arrestados Gastón Nicolás G. (28), Damián Ezequiel O. (31) y Gastón Ezequiel P. (33) . Los cuatro quedaron formalmente a disposición de la Justicia y enfrentarán en los próximos días la audiencia imputativa por el delito de extorsión.

En simultáneo con los allanamientos realizados en domicilios particulares, la Justicia ordenó intervenciones sobre los pabellones 6, 7, 10 y 26 del penal de Piñero .

Las medidas alcanzaron a internos ligados a Los Monos y permitieron el secuestro de, entre otras cosas, un reloj inteligente oculto dentro de un colchón en el pabellón 6. Ese tipo de dispositivos, que utilizan chips telefónicos, es frecuentemente empleado para mantener comunicaciones y dirigir acciones desde el encierro.

Los agentes también secuestraron 21 teléfonos celulares, tres plantas de cannabis con un peso cercano a los tres kilos, 69 cartuchos de distintos calibres, dos armas de fuego y lotes de entradas falsificadas correspondientes al club Coronel Aguirre. A ese material se sumaron dos motocicletas y más de un millón de pesos en efectivo, informaron medios locales citando fuentes judiciales.

Coronel Aguirre atraviesa un complejo presente deportivo e institucional. El club fue suspendido del Torneo Federal y también apartado del Torneo Regional Amateur luego de una grave gresca ocurrida a fines de noviembre tras un partido disputado en Puerto San Martín.

Como consecuencia de esas sanciones, la institución no podrá disputar esa categoría durante tres años y tendrá que abocarse durante ese lapso a competir en la Liga Rosarina.

Fuente: Clarín