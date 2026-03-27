Poner un clavo oxidado en la tierra de la lengua de suegra: para qué lo hacen y qué se busca lograr

La lengua de suegra es una de las plantas favoritas para tener en casa, no solo por su fácil cuidado, sino también porque decora cualquier rincón. En este sentido, hay distintos trucos para cuidarla y que luzca con sus hojas verdes.

Uno de los métodos más curiosos es el de clavar un clavo oxidado en la tierra de la maceta . Aunque suene raro, este gesto mezcla creencias populares con una posible función práctica.

Por un lado, el clavo oxidado libera pequeñas cantidades de hierro , un nutriente esencial para las plantas. Esto puede ayudar a:

Por el otro, desde lo energético, clavar el clavo representa “anclar” energías positivas y proteger el hogar . Para muchos, es una forma de reforzar la intención de estabilidad y equilibrio en la casa.

Fuente: TN