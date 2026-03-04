Poner pimienta negra en el lavarropas: cuáles son los beneficios y cuándo conviene hacerlo

Más allá de su uso en la cocina, la pimienta negra también es mencionada como un recurso casero para el lavado de ropa , especialmente cuando se trata de prendas oscuras . Según quienes promueven este método, agregar una pequeña cantidad al lavarropas podría ayudar a conservar la intensidad del color y mejorar el resultado final.

La explicación es sencilla: su textura ligeramente abrasiva ayudaría a desprender restos de detergente que se adhieren a las fibras, responsables en muchos casos de que la ropa negra o de tonos intensos pierda viveza con el paso de los lavados.

Este truco se utiliza principalmente en prendas oscuras y puede aportar algunos beneficios:

Es importante aclarar que se trata de un refuerzo ocasional y no de un sustituto del detergente ni del suavizante.

Si decidís probar este método, seguí estas recomendaciones:

No es necesario utilizar grandes cantidades: una dosis pequeña es suficiente.

Es una técnica segura, pero antes de implementarla es necesario tener en cuentas varias cuestiones. En primer lugar, no se debe usar en ropa delicada, clara o de seda.

Además, se debe remarcar que no reemplaza al jabón líquido ni al suavizante, sino que es solo un refuerzo natural para ciertas prendas.

