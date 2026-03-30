Polémica en El Palomar: alumnos simularon un fusilamiento para presentar su buzo de egresados

Una escena tan inesperada como inquietante en la rutina del Colegio Gartenstadt de El Palomar desató una ola de cuestionamientos en la comunidad educativa. En pleno horario de clases, alumnos de quinto año protagonizaron una controvertida puesta en escena para presentar su buzo de egresados: simularon un fusilamiento en el patio de la institución .

La secuencia quedó registrada en videos que los propios estudiantes filmaron y difundieron . En las imágenes se observa cómo varios chicos caminan por los pasillos de la escuela con pasamontañas en la cara y entran a un aula, generando sorpresa entre sus compañeros.

Pero la situación fue aún más grave cuando, ya en el patio, los alumnos simularon portar armas de fuego y apuntaron hacia un grupo de compañeros que estaban arrodillados en fila.

De fondo, un audio con detonaciones marcó el clímax de la representación. Uno a uno, los estudiantes cayeron al suelo, recreando el momento de un fusilamiento .

Las imágenes no tardaron en viralizarse y provocar una ola de repudio . Padres, docentes y usuarios en redes sociales cuestionaron no solo la elección de una temática violenta para una instancia tradicionalmente festiva, sino también el contexto en el que se llevó a cabo.

Es que, según informó el canal C5N, la actividad no solo se llevó a cabo en pleno horario de clases sino que además habría contado con la autorización de las autoridades del colegio.

Fuente: TN