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Las cortinas clásicas no van más: el material vidrioso que promete reemplazarlos en 2026

Redacción CNM marzo 30, 2026

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Las cortinas clásicas siempre fueron una de las opciones más elegidas para las ventanas de casa. Sin embargo, el mundo del diseño y la arquitectura cambia constantemente y entre las opciones que prometen reemplazarlas, apareció una que llama la atención por su efectividad: el cristal tintado .

A diferencia de las cortinas tradicionales, el cristal tintado usa una tecnología especial que modifica su opacidad según la intensidad de la luz solar o la preferencia del usuario.

De esta manera, se puede pasar de un vidrio transparente a uno opaco con apretar solo un botón .

Este material vidrioso cumple varias funciones al activar un botón o programarlo. Entre ella, se destacan:

De esta manera, generás mayor comodidad , eficiencia energética y un diseño minimalista que elimina la necesidad de lavar, cambiar o mantener cortinas.

Por otro lado, el cristal tintado ayuda a mantener la temperatura interior , lo que puede traducirse en un ahorro en el consumo de energía.

Si bien es un material que ya se usa en algunos edificios, oficinas y hoteles, se espera que llegue con fuerza en este 2026 al mercado argentino. Además, los especialistas sostienen que este material podría volverse en el nuevo estándar para ventanas y ventanales , dejando atrás las cortinas de tela o enrollables.

Fuente: TN


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