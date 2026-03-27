Pocos lo saben: por qué recomiendan no usar el mismo vaso durante todo el día

Usar el mismo vaso para tomar agua durante todo el día parece inofensivo, pero especialistas en higiene y salud advierten que no es la mejor práctica . Aunque a simple vista el vaso se vea limpio, puede acumular bacterias con el paso de las horas.

El problema no está en el agua, sino en lo que dejamos cada vez que tomamos: saliva, restos de alimentos y microorganismos que se van adhiriendo al recipiente.

Cada vez que tomás un sorbo, transferís bacterias de la boca al vaso . En un ambiente húmedo —como el interior de un recipiente con agua— esos microorganismos pueden multiplicarse rápidamente .

Además, factores como la temperatura ambiente o dejar el vaso varias horas sin lavar favorecen aún más ese crecimiento .

Según especialistas, incluso si solo tomás agua, el recipiente puede convertirse en un espacio ideal para bacterias si no se limpia con frecuencia.

El principal riesgo es la proliferación de microorganismos. En algunos casos, estos pueden incluir bacterias que provocan malestar gastrointestinal, como náuseas o diarrea , especialmente si el vaso no se seca o limpia correctamente.

También hay otro factor: si estás enfermo, usar el mismo vaso durante todo el día puede favorecer una reinfección o prolongar los síntomas , ya que los gérmenes permanecen en el recipiente.

Los expertos coinciden en que no es necesario cambiar de vaso a cada rato, pero sí recomiendan lavarlo regularmente , al menos una vez al día o entre usos prolongados.

Además, advierten que el riesgo aumenta si:

Compartir el mismo vaso, en particular, incrementa la probabilidad de transmisión de bacterias y virus.

Si preferís usar un solo vaso durante el día, hay algunas recomendaciones básicas para reducir riesgos:

También se sugiere usar recipientes de vidrio o acero inoxidable , que son más fáciles de limpiar y menos propensos a acumular bacterias que otros materiales.

Fuente: TN