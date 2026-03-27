Conmoción en Santiago del Estero: una familia completa murió en un choque frontal en la ruta 34

Un matrimonio y su hijo murieron este jueves, minutos antes del mediodía, en un violento choque frontal sobre la Ruta Nacional 34 , a la altura del kilómetro 555, entre Icaño y Real Sayana, en Santiago del Estero .

Las tres víctimas viajaban en el mismo auto y murieron en el acto , lo que significó la pérdida de toda una familia.

El siniestro involucró a una Toyota Hilux y un Ford Focus . Según las primeras informaciones, la camioneta circulaba de sur a norte, mientras que el auto lo hacía en sentido contrario. Por causas que aún se investigan, impactaron de frente .

En el automóvil viajaban tres integrantes de una misma familia oriunda de Icaño , que fallecieron como consecuencia del brutal impacto. Las víctimas fueron identificadas como Roberto de la Silva (63) , su esposa Elsa Mansilla (69) y su hijo Marcelo de la Silva (35) .

El conductor de la camioneta, identificado como F. V. Z. (43) , de nacionalidad uruguaya y domiciliado en Merlo, resultó herido y fue asistido por personal médico.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 55, servicios de emergencia y peritos, mientras que la fiscal Cecilia Rímini dispuso medidas para determinar las causas del hecho.

El caso generó una profunda conmoción en la comunidad , especialmente por la magnitud del siniestro y la confirmación de que murió toda una familia en el mismo accidente .

Fuente: TN