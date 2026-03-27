El Gobierno aceptó la renuncia de Alejandro Melik como titular de la Oficina Anticorrupción y nombró a su reemplazante

En medio de las denuncias al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus viajes al exterior y casas no declaradas, el Gobierno oficializó el cambio de titular de la Oficina Anticorrupción . Se aceptó la renuncia de Alejandro Melik y se nombró en su lugar a la abogada Gabriela Zangaro , tal como había anticipado semanas atrás el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en una entrevista con LN+.

Melik había asumido al cargo a finales de 2023, casi en paralelo con el cambio de gobierno. Es un exsecretario penal y abogado de confianza del anterior ministro, Mariano Cúneo Libarona.

Se convirtió en un pilar fundamental para el presidente Javier Milei en la causa por $LIBRA . El funcionario fue denunciado por legisladores de la Coalición Cívica (CC) por abuso de autoridad y encubrimiento, al haber exonerado al jefe de Estado de toda responsabilidad en torno al lanzamiento de la criptomoneda, que dejó un tendal de perjudicados.

La denuncia fue radicada por los diputados nacionales de la CC Maximiliano Ferraro y Mónica Frade , ambos integrantes de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA. Allí pidieron investigar los mensajes y comunicaciones -formales e informales- entre Melik y funcionarios del Poder Ejecutivo, incluyendo a Milei, su hermana y secretaria general, Karina Milei , el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos , el asesor presidencial Santiago Caputo y Manuel Adorni, para determinar si existió “injerencia política en la definición de la resolución denunciada”.

Asimismo, Melik también se negó a recibir una orden de comparecencia de la comisión investigadora del Congreso en septiembre del año pasado, tal como informó LA NACION , lo que le produjo un cortocircuito con diputados opositores.

En su lugar asumirá Zangaro , una abogada que integra el Consejo de la Magistratura porteño y es jueza de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires. Tomará el lugar de Melik luego de que Mahiques -tras nombrarla en la entrevista- confirmara que buscará quitar a la OA como querellante de las causas de corrupción.

Según su perfil del sitio web de la Justicia porteña, se recibió el 30 de junio de 1994 y llevó adelante causas destacadas como el descubrimiento de un local de venta de drogas en un taller mecánico del barrio de Vélez Sarsfield, en la zona oeste de la ciudad.

Fuente: La Nación