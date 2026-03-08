PINAMAR: Dañaron una puerta balcón y robaron dólares de una vivienda

ZONALES

Un robo fue denunciado en una vivienda de Pinamar, luego de que delincuentes ingresaran al domicilio tras dañar una abertura y sustrajeran dinero en moneda extranjera y otros elementos.





El propietario de la casa, un hombre de 67 años, relató que se retiró del domicilio cerca de las 15:40. Aproximadamente una hora después, recibió un llamado de la empresa de alarmas que monitorea la propiedad, alertándolo sobre la activación del sistema de seguridad.





Al regresar a la vivienda, ubicada en la zona de Penélope Sur y Fragata La Victoria, constató que personas desconocidas habían dañado la puerta balcón trasera para ingresar.





Del interior sustrajeron 2.500 dólares, documentación personal perteneciente a un familiar y tres mochilas.





El hecho fue denunciado en la comisaría de Pinamar y es investigado como robo por la Unidad Funcional de Instrucción N°5, que trabaja para esclarecer lo sucedido.