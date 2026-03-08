Home Ads
ZONALES

PINAMAR: Dañaron una puerta balcón y robaron dólares de una vivienda

Redacción CNM marzo 08, 2026

Home Ads

Home Ads

 


Un robo fue denunciado en una vivienda de Pinamar, luego de que delincuentes ingresaran al domicilio tras dañar una abertura y sustrajeran dinero en moneda extranjera y otros elementos.


El propietario de la casa, un hombre de 67 años, relató que se retiró del domicilio cerca de las 15:40. Aproximadamente una hora después, recibió un llamado de la empresa de alarmas que monitorea la propiedad, alertándolo sobre la activación del sistema de seguridad.


Al regresar a la vivienda, ubicada en la zona de Penélope Sur y Fragata La Victoria, constató que personas desconocidas habían dañado la puerta balcón trasera para ingresar.


Del interior sustrajeron 2.500 dólares, documentación personal perteneciente a un familiar y tres mochilas.


El hecho fue denunciado en la comisaría de Pinamar y es investigado como robo por la Unidad Funcional de Instrucción N°5, que trabaja para esclarecer lo sucedido.


Home Ads

Home Ads
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags