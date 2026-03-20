PINAMAR: Aclaran que la joven fallecida en Santiago del Estero tenía una enfermedad incurable

ZONALES

La muerte de Marita Gallardo, una joven de 26 años, generó fuerte repercusión en medios de Santiago del Estero y también en Pinamar, luego de que familiares denunciaran públicamente un presunto hecho de violencia de género ocurrido meses atrás en la ciudad balnearia.





Según los testimonios difundidos tras el sepelio, la joven habría sido víctima de una agresión extrema por parte de su expareja, un joven de 25 años domiciliado en Ostende, cuya identidad y fotografía comenzaron a circular en redes sociales junto a pedidos de detención.





Sin embargo, fuentes oficiales aclararon que el cuadro que derivó en la muerte de la joven responde a una enfermedad preexistente y no a un hecho de violencia.





De acuerdo a la información recabada, Marita padecía una enfermedad autoinmune en estado irreversible, producto de la falta de tratamiento durante más de diez años. El 12 de febrero ingresó al Hospital Comunitario de Pinamar, donde los profesionales le indicaron cuidados paliativos ante la gravedad del cuadro.





En ese contexto, se decidió su traslado a Santiago del Estero, su provincia de origen, para que pudiera recibir contención de su entorno familiar.





El diagnóstico determinó que la joven sufrió una encefalitis severa que derivó en una parálisis generalizada, cuadro que finalmente provocó su fallecimiento en los últimos días.





Además, se indicó que no existen registros médicos de golpes ni fracturas, en contraste con lo manifestado por familiares en medios de comunicación.





No obstante, sí se confirmó que en diciembre la joven había denunciado a su entonces pareja por maltrato y amenazas, situación por la cual se dispuso una medida de exclusión del hogar y la entrega de un botón antipánico.





Las autoridades remarcaron que ese episodio no guarda relación con el deterioro de salud que derivó en su muerte, descartando así la existencia de una causa por femicidio en este caso.





Al momento de su internación en Pinamar, la joven se encontraba acompañada por su hijo de 11 años, lo que también influyó en la decisión de su traslado a su provincia natal para asegurar su cuidado y contención familiar.





Desde diciembre autoridades municipales confirmaron a CNM que recibía acompañamiento y mediación para sobrellevar su situación.