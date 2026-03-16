Pilar: investigan si un hombre encerró a su mamá en un freezer para matarla y robarle 30 millones de pesos

Blanca Arriola, una mujer de 50 años, fue rescatada con principio de hipotermia después de pasar casi tres horas encerrada dentro de una cámara frigorífica en su casa, en Pilar . Según denunció la víctima, el responsable fue su hijo, que habría intentado matarla para robarle una caja de seguridad que guardaba 30 millones de pesos.

El dramático operativo de rescate empezó cuando un vecino escuchó golpes desesperados que provenían del interior de una casa de Villa Rosa. Intrigado por los ruidos, se acercó y así descubrió que la mujer estaba dentro de un freezer que usaba para su negocio de pescado congelado.

Sin perder tiempo, forzó la puerta que estaba bloqueada con madera y encontró a Blanca Arriola temblando, casi sin fuerzas y apenas consciente por el frío.

Mientras otros vecinos, que se habían acercado al advertir la escena, intentaban que la mujer recuperara temperatura al sol, el hombre recorrió la casa y descubrió que estaba completamente revuelta. Entonces Blanca fue directo a su habitación y confirmó su sospecha: la caja de seguridad donde guardaba una suma millonaria había desaparecido.

“Mi hijo me quiso matar” , declaró Blanca, la víctima, ante los vecinos y la Policía. Así se empezó a reconstruir un plan macabro que sorprendió a los mismos investigadores. “ Nunca pensó que ella iba a salir ”, indicó una fuente cercana a la causa a Clarín.

De acuerdo con la investigación, Andrés Arriola, de 32 años, vivía con su madre en la misma casa. Él tenía un taller de carpintería y ella vendía pescado congelado.

Al parecer, la mujer le pidió ayuda para armar combos para Semana Santa y cuando entró al freezer para sacar la mercadería, su hijo puso en marcha el plan criminal: la empujó hacia adentro y cerró la puerta , dejándola atrapada.

Según la hipótesis de la fiscalía, no conforme con encerrar a su madre, el acusado encendió el motor de la cámara frigorífica para tapar los gritos y asegurar que nadie escuchara lo que ocurría. Además, cerró la tranquera de la casa con candado y escapó con el dinero.

Los investigadores creen que el objetivo era claro: dejarla morir congelada .

Podría haber sido un crimen perfecto, pero falló por un detalle técnico: el motor del freezer se apagó automáticamente al llegar a cierta temperatura. Eso le dio a Blanca la oportunidad de pedir ayuda a los gritos y golpes, hasta que el vecino la escuchó.

Pasaron casi tres horas hasta que lograron rescatarla.

En medio del operativo policial, Andrés Arriola volvió a la casa y se mostró sorprendido por la presencia de los efectivos y los vecinos.

“¿Qué pasó?”, preguntó, mientras su madre lo acusaba directamente: “ Lo que me hiciste no tiene perdón, esto no te lo voy a perdonar”.

Los vecinos no dudaron en señalarlo ante la Policía. Sin embargo, Blanca solo quería saber dónde estaba el dinero y no pretendía que se lo llevaran detenido en ese momento.

Ante el fiscal Andrés Quintana , de la Fiscalía N.º 4 de Pilar, Andrés Arriola negó todas las acusaciones.

Aseguró que no estaba en la casa al momento del hecho y sostuvo que había viajado a Liniers para entregar un mueble.

También afirmó que su madre “ estaba loca ” y que la discusión entre ambos había sido únicamente por el pago de una boleta de luz.

Sin embargo, para los investigadores esa explicación no resulta convincente. No existían denuncias previas ni antecedentes psiquiátricos de la mujer, y además las cámaras de seguridad de la casa habían sido arrancadas.

Por eso, el fiscal solicitó la detención del joven por homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa , mientras se realizan pericias médicas y avanza la investigación.

Fuente: TN