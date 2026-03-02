Piden que vuelva a declarar el empresario acusado de haber abusado de los compañeros de su hijo

NACIONALES

El fiscal Pablo Turano pidió que el empresario Marcelo Porcel sea citado a una nueva declaración indagatoria, acusado de haber abusado de los compañeros de colegio de su hijo de una escuela de Palermo.

El requerimiento apunta a que Porcel responda por al menos diez hechos de abuso sexual gravemente ultrajante, según consta en el expediente.

El fiscal pidió sumar nueva prueba que surgió a partir de la declaración de varios alumnos que hablaron mediante Cámara Gesell, testimonios que no habían sido incorporados anteriormente.

Ahora, la decisión está en manos del juez nacional en lo criminal y correccional Carlos Bruniard , quien deberá definir si hace lugar o no a la solicitud del Ministerio Público Fiscal. Por el momento, el fiscal no pidió la detención del empresario.

No es la primera vez que Turano solicita la indagatoria de Porcel. El 3 de diciembre pasado, el fiscal ya había pedido que el empresario declarara, imputándole entonces siete casos de abuso . En el nuevo dictamen, sumó la denuncia de otras tres víctimas que se presentaron en enero de este año.

De acuerdo a la investigación, los abusos habrían ocurrido entre 2022 y 2024 . El expediente detalla que los hechos consistieron “en tocamientos con connotación sexual en las partes pudendas al realizar masajes con cremas sobre sus integridades físicas”.

Las víctimas, según la causa, serían compañeros de los hijos de Porcel en el colegio, a quienes habría extorsionado con regalos y dinero por su silencio.

Fuente: TN