PASÓ EN CNM 93.3 - Manuel Elso: el madariaguense que conquista las redes mostrando asados entre amigos

Manuel Elso: el madariaguense que conquista las redes mostrando asados entre amigos

Manuel Elso, conocido en TikTok e Instagram como @manuel.elso, pasó por el programa “Informe Central” de CNM Radio 93.3 y contó cómo comenzó a crecer en redes sociales mostrando asados, reuniones con amigos y la tradición del fogón.





El creador de contenido relató que recién hace poco empezó a publicar también en Instagram y el crecimiento fue muy rápido.





“Arranqué hace poco a subir a Instagram porque no subía nada y ya estoy llegando a los 50 mil seguidores. Cada video que subo tiene mucha repercusión y cada vez más”, explicó.





Asados, amigos y redes sociales





Elso contó que gran parte del contenido nace de las reuniones que mantiene todos los martes con su grupo de amigos, una tradición que llevan desde hace años.





“Nos juntamos todos los martes. Seamos dos o seamos quince, siempre nos juntamos. Si juega Boca, River o la Selección lo pasamos para otro día, pero una vez por semana seguro”, relató.





Según explicó, la reunión nació de manera espontánea y luego se convirtió en el eje de sus videos, donde muestra la preparación del asado, la charla y el ambiente del fogón.





“Yo pongo el celular, los chicos saben que estoy grabando y después edito. No hay guión, es lo que sale entre amigos”, contó.





El fogón que se volvió protagonista





El espacio donde graba sus videos es el fogón que construyó en su propia casa, donde vive con su familia.





La idea surgió cuando decidió mejorar el patio para que su hija pudiera caminar con mayor comodidad.





“Tenía el piso de tierra y dijimos que había que arreglarlo. Como me gusta mucho hacer asado, en vez de una parrilla hice un fogón y ahí empezó todo”, explicó.





Publicidades y contactos internacionales





El crecimiento en redes también le abrió la puerta a campañas publicitarias, incluso con empresas del exterior.





“Lo más loco fue cuando me contactó una empresa de China para hacer publicidad. Arranqué con 20 mil seguidores y me pareció increíble”, recordó.





También contó que recibió mensajes de seguidores de distintos países, incluso de Sudáfrica, interesados en su forma de cocinar.





¿Se puede vivir de las redes?





Actualmente Elso trabaja en una inmobiliaria en Costa Esmeralda y las redes sociales funcionan como una actividad paralela.





Sin embargo, reconoció que con dedicación es posible convertirlo en un trabajo.





“Yo tengo mi trabajo, pero si le metés constancia y ganas, se puede vivir de las redes. Hay que estar todos los días”, afirmó.





El próximo paso: YouTube





Entre sus proyectos está desarrollar más contenido en YouTube, donde ya tiene un canal pero aún no lo explota completamente.





La idea es publicar videos más largos y tutoriales sobre cómo preparar asado y otras comidas al fuego.





“Mucha gente me escribe preguntando cómo se hace un cordero o cómo se arma un asador. Me gustaría mostrar eso paso a paso”, explicó.





Amigos que se volvieron familia





Finalmente, destacó que el verdadero motor del proyecto es el grupo de amigos con el que comparte las reuniones.





“Somos amigos de toda la vida. Hay una mesa chica de seis o siete que somos como familia. Sé que si mañana pasa algo, van a estar todos”, concluyó.