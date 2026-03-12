Identificaron los cuerpos de 12 desaparecidos de la última dictadura en el ex centro clandestino de detención de La Perla

A pocos días para que se cumpla el 50 aniversario del inicio de la última dictadura militar, la Justicia logró identificar los restos de 12 personas que permanecían desaparecidas y que estaban enterrados en el cuartel militar de La Calera, en el centro clandestino de detención conocido como La Perla.

Los restos óseos humanos fueron hallados en 2025 en excavaciones arqueológicas conducidas por el Equipo de Antropología Forense (EAAF), mezclados en dos áreas exploradas en la zona conocida como “Loma del Torito". Ahora, el Juzgado Federal Número 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, informó que el equipo de antropólogos logró identificar esos restos.

Una vez que se pongan en contacto con las familias de los desaparecidos y se les consulte si quieren dar a conocer la identidad, el juzgado federal informará los nombres de las 12 personas. Se espera que lo hagan en una conferencia de prensa los próximos días.

El EAAF retomó las excavaciones entre septiembre y noviembre del 2025 en la zona donde actualmente funciona la Reserva Natural Militar La Calera. De acuerdo a los testimonios de la causa, allí existieron fosas que fueron removidas y los cuerpos fueron llevados a otro lugar.

El Equipo de Antropología Forense precisó que durante los trabajos se hallaron restos óseos humanos desarticulados y evidencia de esas antiguas fosas.

Este trabajo, que se hizo con la colaboración del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto y del Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial de Córdoba, implicó la excavación de cuatro hectáreas.

Ahora resta realizar el trabajo sobre otras dos hectáreas. En este 2026 está planificado retomar las tareas de prospección y excavación de la zona.

Se estima que entre 2.000 y 2.500 personas pasaron por el centro de detención de La Perla entre 1976 y 1978, la mayoría de las cuales siguen desaparecidas.

Desde el EAAF, indicaron que los familiares de personas desaparecidas que ya aportaron sus muestras de sangre y quieran actualizar sus datos de contacto pueden llamar al juzgado al (0351) 4335772 o por mail a fcordoba3.secddhh@pjn.gov.ar. También pueden comunicarse al EAAF llamando al 0800 345 3236 o por correo electrónico a iniciativa@eaaf.org.

Fuente: Clarín