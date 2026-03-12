Brutal pelea en Pilar: un hombre sacó un rifle de aire comprimido y disparó contra una escuela

Vecinos de Pilar denunciaron que un grupo de personas atacó a botellazos y disparó con un rifle de aire comprimido dentro de una escuela primaria.

El violento episodio ocurrió este martes por la tarde frente a la Escuela de Educación Primaria Nº40 “Hermanos Latinoamericano” de Agustoni y parte del ataque quedó registrado en un video.

Según relataron familiares de estudiantes, un grupo de personas que se encontraban frente al establecimiento habrían mantenido una pelea con algunos de chicos y luego se habrían metido dentro del patio del colegio.

De acuerdo a lo informado por el medio local Pilar al día, en un determinado momento los agresores comenzaron a tirar piedras y botellas hacia el interior de la escuela, incluso cuando había alumnos en clase.

Además, los testigos aseguran que uno de los involucrados sacó un rifle de aire comprimido y disparó. El video, que posteriormente se viralizó, alcanza a mostrar el impactante momento.

“Dos hombres comenzaron a disparar afuera del establecimiento e incluso hacia el patio de la escuela", contó un testigo en diálogo con Pilar de todos.

A su vez, agregó: “En ese momento también tres chicas y un joven empezaron a tirar botellas dentro de la escuela, generando pánico entre los alumnos y docentes”,

En la misma línea, la madre de una alumna señaló que los atacantes pertenecen a familias de la zona que ya tuvieron conflictos previos.

El ataque generó indignación entre las familias que aseguran que desde la institución no habrían informado oficialmente lo sucedido a los padres . Ante esto reclamaron por mayores medidas de seguridad en la zona.

“Los vecinos y la comunidad educativa venimos denunciando desde hace años a una familia que constantemente genera peleas, agresiones y problemas tanto en la primaria como en el secundario”, señaló uno de los padres.

En ese sentido, remarcó: “No se toman medidas y la policía no actúa como corresponde. Pedimos urgentemente a las autoridades que pongan seguridad en la escuela y que se tomen medidas para proteger a los estudiantes y docentes”.

Fuente: TN