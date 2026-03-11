Ordenaban ataques desde la cárcel, hacían entraderas y robaban autos: así actuaba “la banda de la pool party”

La foto de un grupo de jóvenes posando en la pileta en una pool party en Esteban Echeverría fue el disparador de una investigación que terminó con un tiroteo, un muerto y una serie de allanamientos . En ese operativo cayó una banda que sembraba terror en la zona sur del Gran Buenos Aires .

Según fuentes policiales, el grupo estaba detrás de al menos 15 robos de autos y entraderas . Se supo además que el jefe de la organización coordinaba todo desde la cárcel , dando órdenes a sus cómplices en libertad.

La investigación arrancó en mayo del año pasado, después de un robo violento de un Toyota Yaris. En ese momento, la policía secuestró un celular que luego fue peritado. Allí encontraron chats, fotos y videos que permitieron reconstruir la estructura interna de la banda.

Los investigadores identificaron a ladrones, proveedores de armas y documentación, adulteradores de vehículos, choferes y quienes manejaban el dinero . Cada uno tenía una función específica, lo que les permitía moverse rápido y cubrirse entre ellos.

El jefe, que ya estaba preso en una unidad penitenciaria, daba las órdenes desde adentro . Así, la banda seguía activa y sumando víctimas, mientras él coordinaba los golpes y la distribución del botín.

El lunes, la policía detectó que dos sospechosos buscados por robo de autos estaban en una fiesta en una quinta de 9 de Abril, Esteban Echeverría . Uno de ellos subió a Instagram una foto en la pileta.

“Está la ubi, dale, quién viene“ , escribió Nicolás Eduardo Lanelli (22) , uno de los supuestos miembros de la organización, quien durante el operativo de ayer quedó detenido junto a Jonathan Alejandro Rodríguez (21), alias “Picu” , quien también subió una foto de la quinta.

Con la orden de la Justicia, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) irrumpió en el lugar. Los delincuentes respondieron a los tiros. Desde una habitación en la planta alta, Diego Ezequiel López (23) apuntó a los efectivos con una pistola robada.

El sospechoso intentó escapar saltando por la ventana, pero terminó muerto tras recibir disparos en la cabeza y el tórax . Su cómplice también saltó, pero fue detenido.

Entre la madrugada y la mañana del martes, la Policía y la DDI de Lomas de Zamora realizaron 33 allanamientos en casas y cárceles. Arrestaron y notificaron a Brian Uriel Torres (20), Tamara Micaela Montenegro (20), Darío Ezequiel Crivelli (46), Gonzalo Uriel Alderete (23), Andrés Yamil Cisterna (19), Ismael Esteban Díaz (24), José Luis Torres Loto (34) y Fernando Fabián Tripichio .

Crivelli era uno de los supuestos jefe de la banda , quien había sido condenado por el crimen de un policía en 2007. Logró fugarse de la cárcel en 2016 y tres años después lo recapturaron en Monte Grande.

Cisterna, por su parte, estaba preso por haber matado a un jubilado durante una entradera. Era menor cuando asesinó al hombre en una casa en Monte Grande. Con tan solo 18 años, fue condenado por este homicidio y por torturar a otro jubilado en Glew, a quien le quemó las piernas con agua caliente.

Además, detuvieron a Hugo Domingo Pelayes (72) por tenencia ilegal de armas; Lautaro Joaquín Torres (22) por falsificación y adulteración de objetos registrados; y Eros Emanuel Benítez (19) por infracción a la Ley de drogas y tenencia ilegal de armas.

En los allanamientos secuestraron seis armas de fuego , entre ellas una pistola Glock .17 sin numeración y una Bersa calibre 9 mm robada. También encontraron 111 municiones, 67 envoltorios con cocaína, 11 celulares, una moto Honda Wave robada, una camioneta Ford F-100 y otra moto con numeraciones adulteradas .

La policía incautó además chapas patente, documentación automotor falsa, una máquina para contar billetes, guantes negros y precintos . Todo esto formaba parte de la logística de la banda para cometer los robos y mover el dinero.

Según los investigadores, la banda actuaba principalmente en la zona sur del conurbano bonaerense . Se le adjudican al menos 15 hechos de robo de autos y entraderas, siempre con violencia y armas de fuego.

El jefe, desde la cárcel, encabezaba una asociación ilícita que reclutaba a jóvenes para los golpes y contaba con contactos para adulterar vehículos y falsificar documentación.

Todos los acusados quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 descentralizada de Esteban Echeverría , a cargo del fiscal Andrés Devoto .

Fuente: TN