Era empleado de un supermercado, le robaron el celular mientras trabajaba y renunció cansado de los robos

Damián , un empleado del supermercado chino “Eterno”, ubicado en Juan B. Justo al 200, en Lanús, tomó una drástica decisión tras sufrir un violento asalto en el comercio: dejar su puesto.

El hecho ocurrió cuando dos delincuentes armados irrumpieron en el local. Según relató la víctima, la violencia fue inmediata. “ Me robaron el teléfono en la entrada y después le sacaron el suyo a otra señora”, explicó Damián a TN.

En medio de la tensión, el estallido de un proyectil generó el caos: “A un cliente se le cae un vino y el delincuente disparó. En el susto pensé que la herida en mi pierna era el roce de la bala , pero no, fue por la caída de la botella”.

A pesar de que el impacto directo no le dio, la situación fue el límite para un joven que ya venía soportando el deterioro de la seguridad en la zona.

Damián detalló que el comercio entró en una racha delictiva insostenible desde el inicio del año. Según su testimonio, hubo robos en diciembre, enero y febrero.

Hace solo tres semanas, delincuentes armados habían asaltado la caja llevándose la recaudación del dueño. Damián solía trabajar en el depósito o la fiambrería, pero su reciente exposición en el salón terminó de la peor manera.

Detrás del empleado de comercio hay una historia de esfuerzo interrumpido. Damián estudió un año y medio Medicina en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), pero tuvo que dejar la carrera por la incompatibilidad horaria y la urgencia de generar ingresos.

“Esta es mi última semana. En parte me voy por esto. Cuando me fui a dormir, pensaba en lo que pudo haber pasado. Las lesiones en las extremidades son jodidas”, confesó con amargura.

Aunque hoy su prioridad es buscar un empleo en un ambiente más seguro, no pierde la esperanza: “Tal vez en unos años me gustaría volver a intentar con la facultad” .

Fuente: TN