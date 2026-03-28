Operativo policial en Caballito: encontraron ketamina valuada en US$1,5 millones escondida en un camión

El conductor de un camión fue detenido en la avenida Juan Bautista Alberdi al 555 este sábado durante un operativo antidrogas.

Según el parte policial, el personal de la Brigada N° 8 de la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur detectó un camión con patente paraguaya sospechado de transportar una importante cantidad de droga.

El vehículo se encontraba estacionado en doble fila cuando los agentes procedieron a identificar al conductor y a realizar una requisa exhaustiva.

Durante el procedimiento, los efectivos detectaron que uno de los tanques de combustible contenía alrededor de 400 litros de ketamina líquida. El valor estimado del cargamento es US$1,5 millones, según informó el comisario José Vera, quien está a cargo del despliegue. La ketamina es una sustancia utilizada como anestésico, pero también considerada droga de abuso y de alto valor en el mercado ilegal.

Tras la detención, el personal policial desplegó un importante dispositivo en la zona para asegurar el perímetro y evitar cualquier intento de fuga o resistencia.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras que el camión y la droga fueron secuestrados para su análisis y resguardo.

Fuente: TN