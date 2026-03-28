Mezclar detergente con bicarbonato: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

En el mundo de la limpieza del hogar , hay combinaciones que se volvieron infalibles. Una de las ellas es la mezcla de detergente con bicarbonato de sodio .

Esta dupla es ideal para quienes buscan soluciones rápidas porque elimina la grasa más difícil, la suciedad pegada y los malos olores sin necesidad de productos caros ni químicos agresivos.

Cuando se combinan, potencian su efecto y permiten una limpieza profunda en la cocina, el baño y otros rincones de la casa.

Lo ideal es usar la mezcla en el momento o dentro de las 24 horas para aprovechar al máximo su efectividad. Con el paso del tiempo, el bicarbonato puede perder su capacidad abrasiva y la preparación puede secarse o cambiar de textura, lo que reduce su rendimiento.

Podés preparar solo la cantidad que quieras usar. Si te sobra, guardala en un recipiente bien cerrado pero no por más de un día.

Fuente: TN