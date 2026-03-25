“O sea” u “osea”: cuál es la forma correcta de escribirlo, según la RAE

Una duda muy común al escribir es si corresponde usar “o sea” separado u “osea” todo junto . La Real Academia Española (RAE) tiene una respuesta clara y definitiva sobre este uso que suele generar confusión.

La forma correcta es “o sea” , siempre separado.

Se trata de una expresión que se usa para aclarar, explicar o reformular una idea. Es equivalente a decir “en otras palabras” o “es decir” .

La forma “osea”, escrita en una sola palabra, no está aceptada por la RAE en este contexto.

Esto se debe a que “o sea” está formada por dos palabras distintas:

Juntas funcionan como una locución explicativa, pero no se fusionan en una sola palabra.

El uso de “osea” suele aparecer por rapidez o costumbre al escribir, especialmente en mensajes informales o redes sociales .

Sin embargo, en textos formales o trabajos académicos, la forma correcta sigue siendo “o sea” .

Más allá de su escritura correcta, “o sea” es una expresión que conviene usar con moderación en textos formales . Aunque es válida, su uso excesivo puede hacer que un texto suene poco preciso o demasiado coloquial , especialmente en ámbitos académicos.

En muchos casos, puede reemplazarse por alternativas más claras como “es decir”, “esto significa que” o directamente reformular la oración para evitar muletillas . Este tipo de ajustes mejora la fluidez y le da mayor claridad al mensaje.

Fuente: TN