Niebla, lloviznas y humedad: hasta cuándo durará el mal tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas para algunos sectores de Buenos Aires , Chubut , Río Negro , La Pampa , La Rioja , Catamarca , Salta y Tucumán .

Además, rige una alerta por lluvias para la zona cordillerana de Santa Cruz .

Río Negro presenta una alerta naranja en el sector este . El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente severas.

Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm , pudiendo ser superados de forma puntual.

Para Buenos Aires y La Pampa , las zonas se verán afectadas por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundante en cortos períodos.

Además se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm , que pueden ser superados de forma puntual.

Las zonas se verán afectadas tormentas aisladas de variada intensidad , algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, precipitación abundante en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que pueden superar los 60 km/h.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 50 mm , que pueden ser superados localmente.

El área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm , pudiendo ser superados en forma local. No se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de nieve, principalmente en las zonas mas elevadas.

Para conocer el detalle actualizado por localidad, con los horarios y el nivel de alerta vigente en cada provincia, se puede consultar el apartado de alertas meteorológicas , donde se publica la información oficial correspondiente a cada región.

Fuente: TN