Qué se sabe del alumno que mató a un compañero en una escuela en Santa Fe

Un adolescente de 15 años llevó un arma a una escuela en Santa Fe y disparó contra sus compañeros este lunes 30 de marzo . Tras el ataque, murió un alumno de alrededor de 13 años de edad. Además, hay dos heridos.

Según confirmó el secretario de Gobierno de la municipalidad santafesina de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, en diálogo con TN, el ataque se dio en el patio interno de la escuela nº 40 Mariano Moreno, antes del izamiento de la bandera. El hecho habría ocurrido antes de las 7.15 de la mañana . Según informó el funcionario, el agresor pudo ser identificado. “Los docentes decían que [el atacante] era buen alumno y mostraba buena conducta” , indicó Muñoz.

El atacante habría ingresado la escopeta en un estuche y disparó contra los alumnos. Según información oficial, un adolescente de 13 años falleció en el acto.

Además, hay dos alumnos heridos, de 13 y 15 años, según relató Carlos Gaitán, periodista en San Cristóbal, en diálogo con LN+. Uno de los heridos, fue derivado a la ciudad de Rafaela, estaría lastimado con perdigones en su parte frontal (cara y cuello) y su estado sería delicado. El segundo menor tendría heridas de menor gravedad en los brazos.

De acuerdo a lo confirmado, un asistente escolar logró abalanzarse sobre el atacante y le quitó la escopeta. Luego, la policía se llevó detenido al adolescente.

Tras el ataque, las autoridades dispusieron asueto y duelo en la comunidad educativa , además de la suspensión de todas las actividades programadas para la semana. Asimismo, se inició un trabajo investigativo para esclarecer las circunstancias del hecho .

Se difundió en LN+ un audio de un alumno de la escuela en el que explica la situación: “ Metió la escopeta en un estuche de guitarra, salió del baño, gritó ‘sorpresa’ y empezó a los tiros . Primero quería matar a los amigos y, como no estaban, empezó a tirar a toda la escuela ”.

Luego, el alumno explica que, cuando le sacaron el arma “empezó a correr” y al ser detenido “ empezó a reírse y dijo que quería matar a toda la escuela ”.

La secuencia fue grabada por un alumno de la institución escolar, quien grabó parte del ataque, en un video que se difundió a través de las redes sociales.

Al comienzo del video se puede escuchar un disparo con claridad. Luego, la cámara pierde estabilidad, posiblemente por la corrida del alumno que grababa, y el sonido empieza a perder claridad entre los golpes, los pasos y otros ruidos, como los gritos de los niños. Según trascendió, el alumno que aparece en imagen es el tirador y se encontraba en un patio cubierto de la escuela; a sus espaldas, estaría la puerta a otro patio.

Fuente: La Nación