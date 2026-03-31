Ni detergente ni lavandina: el truco para limpiar el microondas en 1 minuto y que no quede olor

Es probable que en algún momento hayas tenido que lidiar con el microondas sucio , con restos de comida pegados, salpicaduras difíciles de sacar o malos olores que quedan después de usarlo. Esto es muy común, sobre todo si lo usás todos los días y el calor seca la suciedad en las paredes internas.

Aunque muchas personas recurren al detergente o a la lavandina para limpiarlo, estas opciones no siempre son las más efectivas y, además, pueden dejar olores fuertes o requerir mucho esfuerzo para remover la grasa.

Por fortuna, existe un truco casero sencillo y más eficiente para limpiar el microondas en solo un minuto, sin esfuerzo, sin dejar olor y sin usar productos agresivos.

La mejor manera de hacerlo es con vapor de agua con limón o vinagre . Esta combinación afloja la suciedad adherida muy rápido, sin necesidad de frotar ni usar químicos fuertes.

Muchos especialistas en limpieza coinciden en que el vapor es uno de los métodos más efectivos para este tipo de superficies, ya que ablanda la suciedad sin dañar el interior del electrodoméstico.

Los elementos que componen este truco suelen estar en casa. Esto lo convierte en una alternativa práctica, económica y mucho más segura que usar productos químicos tradicionales.

Fuente: TN