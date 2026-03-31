Manuel Adorni suma malas noticias judiciales y en Casa Rosada ya discuten su continuidad

"No está confirmada" . Esa fue la respuesta de fuentes inobjetables de Casa Rosada cuando Clarín consultó si este miércoles habría una nueva conferencia de prensa de Manuel Adorni . Un rato después daban por suspendido el encuentro programado con los periodistas . Tras otra jornada en la que el jefe de Gabinete sumó malas noticias judiciales , en Balcarce 50 reconocen que el funcionario está "golpeado" por los escándalos y sus repercusiones.

¿Eso puede derivar en una salida en el corto plazo? "Está firme", aseguró un alto dirigente libertario, pero este diario pudo confirmar que la continuidad de Adorni está en discusión. Incluso, dentro del círculo de funcionarios en los que se referencia y que responden a Karina Milei.

Luego que se conociera que las dos prestamistas del departamento que compró el matrimonio Adorni en Caballito, ambas jubiladas de 72 y 64 años, dijeran no conocer al funcionario, la Justicia decidió convocar a la escribana Adriana Mónica Nechevenko , quien intervino en la escrituración del inmueble de calle Miro pero también en 2024 en el registro de la casa del country Indio Cua. En ese complejo de Exaltación de la Cruz este martes a la mañana se produjo una airada protesta frente a los accesos al establecimiento.

Los diputados Esteban Paulon y Pablo Juliano , ambos querellantes en la causa que investiga el posible enriquecimiento ilícito del funcionario, ampliaron su denuncia este martes luego de conocer los detalles de la adquisición del departamento ubicado a menos de 200 metros de la "Puan", la sede universitaria desde donde organizaron "clases públicas" en repudio a la presencia del ministro coordinador en el barrio.

En paralelo, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió que Migraciones informe todos los viajes al exterior que hizo el jefe de Gabinete de la Nación,, su esposa Bettina Angeletti y su amigo Marcelo Grandio desde enero de 2023 hasta la actualidad.

Es que hay sospechas que, además de la travesía que realizó el grupo durante los feriados de Carnaval, los pasajeros también podrían haber abordado el avión Honda jet en alguna otra oportunidad.

En este contexto, en Casa Rosada prima la cautela. Fuentes cercanas a Karina y a Santiago Caputo, en teoría enfrentadas entre sí , señalaron que Adorni sigue "firme" en su cargo. ¿Por ahora?

Desde el campamento del consultor creen que "nada va a cambiar" en relación a la estabilidad en el cargo del vocero presidencial y apuestan a que el tema baje en intensidad durante el receso de la Semana Santa .

Las dudas en torno a la realización de la conferencia de prensa están dadas este martes en que, en lo más alto del poder, temen que el jefe de Gabinete no pueda responder las preguntas de los acreditados sobre cómo adquirió sus propiedades y la forma en que voló a Punta del Este. Al respecto, quieren evitar que una nueva aparición del funcionario resulte un bumerán en la estrategia de aquietar el escándalo. Un rato después, trascendió que la conferencia había sido suspendida.

Eso no quita que, en privado, distintos integrantes del Gabinete se lamenten por el costo político que le demanda al Ejecutivo la continuidad de Adorni en el Gobierno. También les resulta llamativo, a varios consultados por este diario, cómo el vocero presidencial no supo construir un "ida y vuelta" respetuoso con la mayor parte de la prensa que cubre al oficialismo, teniendo en cuenta su cargo.

Al decir de un importante funcionario, lo que le pasó a Adorni a partir que Clarín revelara que subió a su mujer al avión presidencial para sumarse a la gira oficial por Nueva York hace 22 días, "es parecido a lo que sucedió con Chiqui Tapia tras haberle dado el título a Rosario Central en las oficinas de la AFA y sin estar legitimado, y el posterior 'espaldazo' de Estudiantes de La Plata. Se le volvió todo en contra y le aparecieron distintas causa judiciales".

Sin embargo, el Presidente en sus redes siguió bancando al jefe de Gabinete y atribuyendo las noticias en torno a su patrimonio como "operetas de prensa".

El propio Adorni este martes intentó mostrar una agenda de gestión "normal" al recibir al titular de La Rural, Nicolás Pino. Por la tarde, en tanto, volvió a utilizar su acallada cuenta de X para celebrar la baja de la pobreza que "cayó al 28,2% en el segundo semestre de 2025. Es el registro más bajo de los últimos 7 años. Fin".

Hoy en el Ejecutivo cierran filas por su continuidad. Pero es día a día y nadie se arriesga a pronósticos de mediano plazo. "Eso no lo analizo yo" , se atajó un estrecho asesor de los hermanos Milei cuando fue consultado por los efectos negativos en la imagen del Presidente que seguiría originando la continuidad en el cargo de un jefe de Gabinete cuestionado.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín