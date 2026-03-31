Silbidos y abucheos contra Kicillof durante el acto de egreso de oficiales de la Policía bonaerense

El gobernador Axel Kicillof pasó un momento incómodo este martes durante el acto de egreso de 1.547 oficiales de la Policía provincial en la Escuela de Policía Juan Vucetich, en el municipio de Berazategui. Allí, mientras describía que cuando comenzó su gobierno recibió una "policía mal equipada", los presentes comenzaron a silbarlo, abuchearlo y le reclamaban a gritos que pague los aumentos adeudados.

"Cuando recibimos la responsabilidad de gobernar la Provincia nos encontramos con una policía mal equipada, mal formada muy desprestigiada ", sostenía Kicillof desde el atrio frente a los oficiales que egresaron este martes. En el video, difundido por la cuenta de X del PRO bonaerense, el gobernador es filmado desde un costado.

En ese momento, cuando procedía a continuar con su discurso, comenzaron a escucharse los primeros silbidos . "Es por eso que en el día de hoy se vuelve...", comenta el gobernador mientras hace una pausa porque los silbidos y abucheos comenzaban a incrementarse. "... esencial...", intentaba proseguir Kicillof cuando desde el público alguien le grita "¡Paguen el aumento!".

".. se vuelve esencial sostener - continuó el gobernador mientras seguían sonando los silbidos del público de fondo - silbidos - sostener ante situaciones más complejas nuestra policía de la provincia de Buenos Aires".

El ex ministro de Seguridad de la Provincia y actual diputado del PRO, Cristian Ritondo, comentó en su cuenta de X junto al video de Kicillof: "Podés repetir la misma mentira mil veces…pero la realidad te la chiflan en vivo. SE LES TERMINÓ EL RELATO".

Fuente: Clarín