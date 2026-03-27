Ni ciencia ficción ni telepatía: científicos japoneses logran leer la mente con una nueva IA

Un grupo de científicos de la Universidad de California, Berkeley y de los NTT Communication Science Laboratories desarrolló un sistema de inteligencia artificial capaz de traducir la actividad cerebral en texto con una precisión que sorprendió incluso a los propios investigadores.

El avance abre una puerta inédita: por primera vez, los pensamientos podrían convertirse en lenguaje sin necesidad de hablar.

El experimento parte de una idea tan simple como inquietante: si el cerebro emite señales eléctricas, ¿es posible convertirlas en palabras?

Para lograrlo, los científicos combinaron resonancias magnéticas funcionales (fMRI) con dos modelos de inteligencia artificial . El primero analiza miles de subtítulos de videos para aprender patrones de significado, como si identificara la “idea” detrás de cada escena.

El segundo modelo compara esos patrones con la actividad cerebral de cada persona, aprendiendo a asociar lo que alguien piensa con estructuras del lenguaje .

Cuando el sistema empezó a analizar nuevas señales, logró traducirlas en frases completas. En una de las pruebas, generó una oración como: “una persona salta sobre una cascada en una montaña” , basándose únicamente en la actividad cerebral del participante.

El neurocientífico Alex Huth , uno de los autores del estudio, explicó que el modelo “predice con un nivel de detalle sorprendente lo que una persona está viendo o recordando”.

Según los investigadores, el sistema no solo interpreta imágenes mentales, sino también ideas más abstractas , lo que se acerca a lo que entendemos como imaginación.

Más allá del impacto tecnológico, el avance podría tener aplicaciones clave en la medicina.

Esta herramienta permitiría que personas con parálisis, afasia u otras dificultades neurológicas puedan comunicarse sin necesidad de hablar o escribir. También podría mejorar las interfaces cerebro-computadora, que buscan conectar directamente la mente humana con dispositivos.

El desarrollo también plantea preguntas profundas. Si la tecnología logra interpretar pensamientos, ¿qué pasa con la privacidad?

“Si logramos que estas máquinas interpreten representaciones no verbales, debemos proteger la intimidad de la mente humana ”, advirtió Huth.

Por ahora, los científicos aclaran que el sistema necesita entrenamiento personalizado y consentimiento activo, por lo que no puede “leer la mente” sin participación del usuario. Sin embargo, el avance reaviva el debate sobre los límites de esta tecnología.

Fuente: TN