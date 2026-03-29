Neuquén: un hombre quiso defender a su hijo de una pelea en la Fiesta del Asado, lo apuñalaron y murió

Un hombre de 55 años murió luego de permanecer internado durante varias semanas tras haber sido apuñalado por defender a su hijo durante una pelea que se originó mientras se celebraba la “Fiesta del Asado” en la ciudad neuquina de Zapala .

El hecho ocurrió alrededor de las 3:15 de la madrugada del pasado 7 de marzo en el predio ubicado entre las calles Avellaneda y Zeballos.

Según la reconstrucción fiscal, la violencia se desató cuando el imputado, acompañado por otro hombre , comenzó a golpear al hijo de la víctima y a un amigo de este en pleno festejo municipal.

Al advertir la agresión, el padre -Milton Rezuc- intervino para protegerlo. En ese instante, el atacante sacó una cuchilla de 27 centímetros de largo y le dio una puñalada en el abdomen.

Luego del brutal ataque, el hombre fue asistido de urgencia por personal policial y trasladado a un centro de salud con lesiones vasculares y de colon de extrema gravedad.

A pesar de los esfuerzos médicos realizados durante las últimas semanas , su estado permaneció inestable hasta que finalmente falleció, según informó Noticias Argentinas .

Frente a este nuevo escenario, la fiscalía solicitó la realización de una autopsia para determinar si existe un nexo causal directo entre la herida provocada en el evento y el deceso.

Hasta el momento, el agresor se encontraba imputado por “homicidio en grado de tentativa” bajo la modalidad de prisión domiciliaria, pero la fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, adelantó que buscará la reformulación de cargos.

“Se espera que los resultados del examen forense estén disponibles este lunes”, confirmaron fuentes judiciales, lo que permitiría elevar la acusación a homicidio consumado y modificar las medidas cautelares vigentes contra el detenido.

Fuente: TN