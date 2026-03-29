Un muerto por el temporal en Santa Fe: volaron techos, cayeron árboles y hay rutas cortadas

La madrugada del sábado quedó marcada en Bombal , en el sur de Santa Fe donde viven unas 3400 personas. Un “tornado” –o una cola de tornado , según los bomberos– azotó la localidad y provocó destrozos millonarios: voladuras de techos, caída de árboles, silos y galpones arrasados, y el colapso total del sistema eléctrico.

Según pudo saber TN , el fenómeno golpeó con fuerza cerca de las 6 y dejó un muerto y varios heridos.

“Una persona lamentablemente falleció. Aparentemente, de un infarto. Se le habría volado el techo a su hijo y fue un gran susto . Se hizo todo lo posible para salvarlo, pero lamentablemente no hubo nada por hacer”, explicó a TN el jefe de bomberos de Bombal, Guillermo Yadanza.

Además, hubo varios heridos y decenas de familias sufrieron daños en sus viviendas. “ Se ayudó mucho a la gente que se había volado los techos. También despejamos la ruta y las calles del pueblo”, contó.

El temporal también golpeó fuerte a la infraestructura productiva. Según detalló Yadanza, la planta de acopio de la cooperativa agropecuaria quedó destrozada, una tornería prácticamente perdió todo y una aceitera sufrió daños importantes . A eso se suma que la plazoleta y la plaza central quedaron prácticamente devastadas.

El sistema eléctrico colapsó por completo y los cables de alta tensión caídos obligaron a las autoridades a pedirle a la gente que no saliera de sus casas. “Ya recuperamos la luz en todo el pueblo” , confirmó.

El temporal sorprendió a los vecinos, ya que, si bien había una alerta leve por lluvias, nadie esperaba una tormenta de esa magnitud. “Fueron apenas unos minutos y arrasó con todo” , destacó Yadanza y recordó que ya habían atravesado una situación similar años atrás, aunque mucho menos intensa, y aseguró que en sus 30 años como bombero nunca había vivido algo así.

El impacto no fue solo material. “Dejó a la gente muy impactada, muy mal” , resumió el jefe de bomberos.

Fuente: TN