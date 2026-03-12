Nahuel Gallo pudo llevar por primera vez a su hijo al Jardín: “Volvemos a a vivir esos momentos simples que tanto soñamos”

Pasó poco más de una semana del regreso a la Argentina de Nahuel Gallo , el gendarme argentino que estuvo más de 400 días preso del régimen chavista en Venezuela. Desde entonces, se sometió a controles médicos y ahora se recupera junto a su familia . Este jueves, fue su mujer quien compartió uno de los momentos más esperados: Nahuel llevó por por primera vez al Jardín a su hijo Víctor, de 3 años.

Desde llegada al país, en la madrugada del 2 de marzo, Gallo mantuvo algunas reuniones privadas, visitó a familiares, y hasta brindó una conferencia de prensa en la que pudo comenzar a narrar el horror que vivió.

De a poco, ahora se reincorpora a la vida en libertad: "Al final, incluso los días más caóticos tienen algo hermoso" , escribió María Alexandra Gómez, su pareja, en las redes.

" Hoy vivimos uno de esos momentos tan simples de la vida diaria , pero que para nosotros significa muchísimo: Nahuel pudo llevar por primera vez a Víctor al jardín ", comenzó diciendo la esposa de Gallo en su cuenta de X. Al posteo lo acompañó con dos fotos del emotivo momento.

Separados desde hace más de un año, el hijo de Gallo se deja ver feliz con el regreso de su papá. " Víctor decidió que quedarse no estaba dentro de sus planes. Hubo abrazos extra, caritas de 'yo de aquí no me separo' y un proceso de adaptación ", contó María Alexandra sobre la secuencia que vivieron esta mañana.

La despedida -esta vez sólo por unas horas- duró más de lo previsto. El pequeño se muestra muy cercano a su padre a pesar de haberse separado de él cuando todavía era bebé.

"Así son estos primeros pasos", comentó la mujer de Gallo, quien luchó hasta el último por la liberación de su marido. Contenta por tenerlo de vuelta en casa, María Alexandra valora aún más cada momento. " De a poco iremos encontrando el ritmo , aprendiendo juntos y sumando pequeñas rutinas que antes parecían tan lejanas ", aseguró.

De eso se trata, de "volver a vivir esos momentos simples" con los que tanto soñaron, tal como lo indicó la esposa de Nahuel Gallo al final de su publicación.

Fuente: Clarín