Dos muertos y cuatro heridos en un choque frontal en Santa Fe en medio de la niebla

Un violento choque ocurrido esta mañana en el sur de la provincia de Santa Fe provocó la muerte de dos personas y dejó a otras cuatro heridas, cuando una densa niebla reducía significativamente la visibilidad.

El siniestro tuvo lugar sobre la ruta provincial 14, a la altura del kilómetro 53 entre las localidades de Bigand y Villa Mugueta, minutos después de las 7 de este jueves, y lo protagonizaron una camioneta Chevrolet S10 y un vehículo utilitario en el que se trasladaban cinco personas. Las dos víctimas fatales viajaban en este último vehículo.

De acuerdo a la información obtenida por el portal Rosario 3, producto del choque otras cuatro personas resultaron heridas. Tres de los ocupantes del utilitario fueron derivados al Samco (Sistema de Atención Médica para la Comunidad) de Bigand, mientras que el conductor de la camioneta fue ingresado al Samco de Villa Mugueta.

Según el mismo portal, los fallecidos -un hombre y una mujer- viajaban en la parte delantera del furgón y serían oriundas de Fuentes.

Los datos preliminares apuntan a que la niebla intensa que había en la zona al momento del accidente, una condición que suele afectar la circulación en la región durante las primeras horas del día, fue un factor determinante en el choque

Fuente: Clarín