Volcó un camión cargado de fernet en Entre Ríos y los vecinos se llevaron las botellas

Cerca de Victoria, Entre Ríos, sobre la Ruta 11, una camioneta utilitaria y un camión que transportaba fernet chocaron, camino a Rosario. No hubo heridos, pero los vecinos de la zona aprovecharon y saquearon las botellas que se cayeron .

El accidente fue protagonizado el martes por un camión marca Mercedes Benz cargado con la popular bebida alcohólica y que era conducido por un hombre de 33 años, y una Renault Kangoo, cuyo conductor tiene 48 años.

De acuerdo a la Policía local, la camioneta se trasladaba por la Variante (una conexión vial en las afueras de Victoria), en dirección a la ruta provincial 11. Por causas que se tratan de establecer, el camión lo golpeó desde atrás, desplazándolo hacia la banquina.

Como consecuencia, el camión volcó sobre el pasto y allí cayó la carga. El hecho sólo ocasionó daños materiales, entre los que se pueden contar las decenas de botellas de fernet que quedaron desparramadas sobre la ruta.

Minutos después, con autorización del dueño de la carga, los vecinos juntaron parte de ella, ya que la misma se encontraba asegurada. Además, los envases de plástico permitieron que gran parte de la carga sobreviviera al accidente.

Videos que fueron tomados por automovilistas que pasaban por allí se viralizaron rápidamente y mostraron cómo decenas de personas recogían las botellas para acopiarlas y disfrutarlas luego.

Según contaron las autoridades y reprodujo la señal Norte Grande Federal , los ocupantes de la Kangoo fueron trasladadas para observación al Hospital Salaberry. Se trata de un hombre y su esposa, ambos de Córdoba. En tanto, el conductor del camión sufrió algunos golpes, pero se encuentra fuera de peligro.

En el lugar, intervinieron equipos de emergencia y efectivos policiales, que trabajaron en la zona para ordenar el tránsito. La circulación estuvo afectada de manera temporal debido a la presencia de envases rotos y vehículos detenidos.

La Unidad Fiscal de turno fue notificada formalmente del episodio y deberá determinar las responsabilidades del caso y el curso legal de la investigación.

Por lo pronto, sitios locales expusieron que, horas después del accidente, se multiplicaron en redes sociales las ofertas locales de venta de fernet . "Vendo fernanditos, vencen en 2027", afirman los vendedores, que apelaron a una marca genérica para promocionar el "aperitivo gasificado".

