Murió en Ushuaia un turista estadounidense que había sido evacuado de un crucero en medio del mar

Un turista estadounidense de 74 años que paseaba por los mares del sur de Tierra del Fuego a bordo de un crucero sufrió una descompensación cardíaca y tuvo que ser evacuado de urgencia en un operativo coordinado con lanchas semirrígidas, un helicóptero y un buque de la Armada pero tras pasar 24 horas internado en una clínica de Ushuaia el hombre murió por la gravedad de su estado.

El incidente se produjo el viernes último a bordo del buque de pasajeros "World Voyager", de bandera portuguesa , cuyo capitán llamó para reportar la emergencia al Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo (MRCC) "Ushuaia".

En la llamada, desde el crucero avisaron que tenían a bordo un pasajero de nacionalidad estadounidense, de 74 años, con un cuadro cardiológico muy grave.

Al momento de la descompensación del hombre, el crucero navegaba en el sector norte del pasaje de Drake tratando de acortar su distancias con el puerto de Ushuaia. Si bien los rescatistas y el capitán del buque analizaron la máxima velocidad en la que podía desplazarse el crucero para llevar al pasajero a tierra acordaron que no era suficiente por lo que se activó el operativo de emergencia a cargo de la Armada.

Ante ello, el patrullero oceánico ARA "Storni" que se encontraba en el puerto de Ushuaia zarpó a máxima velocidad en su calidad de buque guardia SAR (Salvamento y Rescate en el Mar) con personal y equipamiento sanitario del Hospital Naval Ushuaia.

Al llegar a la zona cercana al crucero, dos lanchas semirrígidas rápidas salieron del Storni con el equipo médico que al revisar al paciente hizo un diagnóstico de "evacuación inmediata" y el traslado a Ushuaia en el menor tiempo posible.

A su vez, el Centro Coordinador de Rescates Ushuaia coordinó con autoridades del Gobierno de Tierra del Fuego el movimiento de un helicóptero de aero-evacuación sanitaria en la Estancia Harberton, sobre el canal Beagle, pero como ya se hacía de noche, debieron continuar con la evacuación por la vía marítima.

La evacuación prosiguió a bordo del buque de la Armada que se dirigió hacia Harberton para embarcar personal y equipo sanitario de la Dirección Provincial de Atención en la Emergencia, que había llegado en el helicóptero al lugar para sumarse al personal sanitario del Hospital Naval y juntos "trabajaron sin pausa y coordinadamente a bordo para estabilizar el paciente" , indicó la Armada.

Esa noche, el buque llegó al puerto y el paciente fue trasladado de inmediato en una ambulancia a la clínica San Jorge, para su atención e intervención.

De acuerdo a lo informado por la prensa fueguina, el cuadro del turista siguió agravándose por una condición coronaria previa y falleció mientras estaba internado, un día después de la evacuación por mar.

La Armada indicó a su vez que el ARA Storni quedó en el puerto donde opera como buque de guardia SAR (disponible para rescates de emergencia) en la capital fueguina.

Fuente: Clarín