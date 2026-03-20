Milei habló en Tucumán de una “carnicería mediática” contra su gobierno y volvió a cargar contra empresarios y opositores

Después de ratificar a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni , complicado por las denuncias que lo tienen como protagonista por los viajes a Estados Unidos y Punta del Este , el presidente Javier Milei cerró este jueves el Foro Económico del NOA 2026 en la ciudad de Tucumán . En un discurso de casi una hora y media, habló de una “carnicería mediática” contra su gobierno y volvió a cargar contra empresarios y opositores .

Milei estuvo especialmente enfático contra la oposición: dijo que la izquierda es “una idea de parásitos” que tiene “inherente no laburar”, y que los socialistas son " envidiosos hijos de remil puta" . También atacó a periodistas y empresarios (aunque aseguró que sus dardos van dirigidos solo a los que calificó como “chorros”). En el plano económico, anticipó que la guerra en Medio Oriente puede generar “transitoriamente mayor inflación” , pero prometió una minorista en cero en agosto.

Antes de su presentación, el Presidente había confirmado este jueves una vez más que Adorni permanecerá en el cargo a pesar de los expedientes que ya están en Comodoro Py y que buscan determinar si tiene solvencia para justificar sus viajes y su patrimonio. En su alocución no ahondó sobre el tema.

En Tucumán, los hermanos Milei fueron recibidos por el gobernador Osvaldo Jaldo, un peronista aliado de la Casa Rosada; y por el vice Miguel Acevedo .

Ya en el evento, Milei se encontró con su exministro del Interior Lisandro Catalán , ahora titular del partido en la provincia y quien tiene intenciones de competir para el Ejecutivo local en 2027.

En su discurso, Milei reivindicó a Juan Bautista Alberdi y -al igual que ayer en el Palacio Libertad- se basó en la obra del teórico Adam Smith y en la idea de “la moral como política de Estado”.

Dijo el Presidente que hace economía para “que la gente esté mejor” y aseguró que la Inteligencia Artificial (IA) tendrá un “rol fundamental” en la generación de crecimiento. En eso, aprovechó para ponderar a Demian Reidel , expulsado de Nucleoeléctrica en medio de denuncias de sobreprecios (que él niega) y ya fuera del Gobierno. También recordó un pasaje de la película Homo Argentum , protagonizada por Guillermo Francella.

En la parte más fuerte de su alocución, abandonó una vez más el republicanismo que prometió en las elecciones y volvió a cargar contra la oposición con calificaciones despectivas como ayer.

En un intento de explicar que cuando el equilibrio es inestable puede ir hacia la pobreza o la riqueza, Milei refirió que lo importante para determinar que se incline hacia uno u otro lado es el trabajo.

“El factor determinante es que laburen. Si 190 años estuvieron fomentando la vagancia en base a esa inmundicia de la justicia social y el parasitismo , lo lógico era que nos íbamos a estrolar: llámese 2023. La Argentina iba camino a ser Cuba, con estación intermedia en Venezuela. 100 años de fomentar la vagancia, el parasitismo, de tanta idea de izquierda… La izquierda es una idea de parásitos, tienen inherente no laburar. Porque si laburan, se sienten explotados; si son jefes, son explotadores; y si están desempleados, son desafortunados. Entonces, parasitan el Estado, desarrollan una retórica para que ustedes se sientan culpables de la miseria de ellos y entonces comerles el bolsillo", sostuvo.

Acto seguido, recordó las elecciones de ese año y, como hizo ayer, destacó a su exministra de Seguridad, la actual senadora Patricia Bullrich , por sumarse a La Libertad Avanza ( LLA ). “Tuvo la grandeza, en lugar de optar por una situación miserable, decidió involucrarse con este cambio radical con el cual estamos haciendo el mejor gobierno de la historia. Esto es gracias a que la doctora Bullrich, que decidió poner sus cuestiones personales al costado por construir una Argentina mejor”, la elogió Milei.

Al contrario de ayer, que cuando su hermano valoró al estratega Santiago Caputo quedó inmutable, Karina Milei aplaudió hoy con ganas y hasta le hizo unas palmas en las piernas a la senadora, en un gesto importante después de que trascendiera una supuesta molestia suya por ciertos movimientos políticos cuentapropistas de la jefa de la bancada violeta.

“Es mérito de los argentinos porque tuvieron las pelotas de cambiar; nosotros lo único que hacemos es interpretar ese cambio”, enfatizó el Presidente.

Después pasó a un momento económico en el que recordó la herencia que le atribuye a la gestión anterior, le agradeció a su ministro de Economía, Luis Caputo , por “poner las cuentas en orden en un mes” y prometió de nuevo que la “inflación se va a terminar en la Argentina”.

“Cuando se limpie el money overhand, los rezagos de la política monetaria y el desastre de la segunda mitad del año pasado, tratando de voltear a un gobierno, cuando todo eso pase, es de esperar que para agosto de este año la inflación minorista arranque con cero; les guste o no les guste“, diagnosticó.

“La economía es una ciencia social, pueden pasar cosas en el mundo, puede generarse un salto en el precio del petróleo, del gas, okey . Eso puede pasar. Puede pegar un salto el nivel de precios que se manifiesta transitoriamente como mayor inflación , pero mientras sigan manteniendo el equilibrio fiscal y apretada la política monetaria, inexorablemente poco más temprano o más tarde la inflación se va a terminar en la Argentina", insistió.

Minutos después volvió a arremeter, y ya con insultos, contra los opositores. “Cuando toda sociedad empieza a prosperar, empieza a haber un conjunto de envidiosos hijos de remil puta que empiezan a clamar por la distribución del ingreso. El motivo que mueve a los socialistas es la envidia, se lo tienen que decir en la cara, hasta que sientan vergüenza de ser zurdos", dijo Milei.

Y en un pasaje que toma mayor relevancia esta semana por los cuestionamientos patrimoniales sobre su jefe de Gabinete, marcó: “Si yo me gané el dinero de manera honesta, sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad al mejor precio, soy un héroe y quién es el otro para decir qué voy a hacer con mi bolsillo”.

De vuelta, Milei volvió a criticar indirectamente al CEO de Techint, Paolo Rocca, sin nombrarlo, y defendió la apertura económica. En eso, otra vez cargó contra periodistas y empresarios, y hasta denunció una “carnicería mediática” contra su gobierno.

“Los monopolistas empresarios prebendarios ponen toneladas de guita a los periodistas. Se encuentran con que hacen algo a favor de los argentinos de bien y los están sacudiendo los periodistas; y atrás están los empresarios prebendarios. Todo en contra de los argentinos. Y, además, los políticos chorros”, sostuvo.

“ ¿Están a favor de la corrupción? Parece que hay políticos, empresaurios y periodistas que están a favor de precios más altos, de salarios más bajos, de menores empleos, de peor calidad, y sobre todas las cosas de más pobres, más indigentes. Pero, arriba de todo eso, de la corrupción. Por eso tienen a favor políticos, empresaurios y los que se llenan los sobres hablando en favor de los delincuentes”, siguió y fue ahí que manifestó: “Ahora les hacen una carnicería mediática porque tienen que defender los intereses de los delincuentes del sistema, porque entre bomberos no se van a pisar la manguera”.

Rápidamente, el Presidente comentó: “No estoy atacando a los empresarios, estoy atacando a chorros . No ataco a los empresarios, a la gente honesta; ataco a la gente deshonesta, me parece que es una pelea que vale la pena”.

Dijo también Milei que los socialistas, “en pos del supuesto bien común, si tienen que matar personas no les importa, les parece que es un costo necesario, porque ponen el colectivo por encima del individuo y si el individuo no les cierra lo liquidan”.

Con la intención de darle un espaldarazo a Adorni, Milei publicó este jueves una foto juntos y sumó posteos en X, a medida que se acumulan revelaciones periodísticas y judiciales, y una nueva denuncia sobre una vivienda en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz, que -según adelantó Hugo Alconada Mon en LA NACION - Bettina Angeletti , esposa del jefe de Gabinete, registró a nombre suyo en noviembre de 2024.

El propio Adorni buscó hoy retomar su rol como voz cantante de la administración libertaria y mostrarse relajado en medio de estos sobresaltos, con un irónico mensaje. “El presidente de la Nación junto al flamante jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual jefe de Gabinete. Fin”, escribió y anexó la foto de ellos dos en Olivos.

El Presidente de la Nación junto al flamante Jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual Jefe de Gabinete. Fin. pic.twitter.com/m5GerYW5Cn

En el Gobierno viven la polémica que rodea a uno de los funcionarios más encumbrados del Gabinete entre viaje y viaje del Presidente , por lo que la Casa Rosada cosechó baja actividad y altos niveles de hermetismo.

A la vez que en terreno público se conocen detalles de los tres expedientes que se abrieron en Comodoro Py contra Adorni en los últimos días, Milei estuvo la semana pasada en Estados Unidos , después fue a Madrid , pasó el lunes por Córdoba , hoy por Tucumán y a la medianoche partirá a Hungría , para participar de la cumbre conservadora CPAC .

Fuentes de las distintas tribus del Gobierno insistían este jueves con que no hay dudas respecto al rol de Adorni como jefe de Gabinete y buscaban imprimir la idea de que este conflicto pasará.

“Manuel continúa trabajando y mostrándose como es” , dijo hoy una de las voces más importantes de Balcarce 50 que acotó que, en todo caso, Adorni dará las explicaciones que tenga que dar en la Justicia. “Se ajusta en un segundo y medio”, acotó sobre el caso, como para bajarle el tono al conflicto que se desató en el seno del poder libertario.

Desde la semana pasada, en el ala karinista de Balcarce 50 se entusiasmaban también con que en algún momento el tema se agotará -algo que, de momento, no parece ocurrir-. “Tiene que pasar”, se encomendaba un dirigente de ese espacio del Gobierno.

Fuente: La Nación