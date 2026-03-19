Milei habla en Tucumán en el Foro Económico del NOA tras ratificar a Adorni como jefe de Gabinete

Después de ratificar a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni , complicado por las denuncias que lo tienen como protagonista por los viajes a Estados Unidos y Punta del Este que hizo, el presidente Javier Milei cierra esta noche el Foro Económico del NOA 2026 en la ciudad de Tucumán .

El Presidente confirmó este jueves una vez más que Adorni permanecerá en el cargo a pesar de los expedientes que ya están en Comodoro Py y que buscan determinar si tiene solvencia para justificar sus viajes y su patrimonio.

En Tucumán, los hermanos Milei fueron recibidos por el gobernador Osvaldo Jaldo, un peronista aliado de la Casa Rosada; y por el vice Miguel Acevedo .

Ya en el evento, Milei fue recibido por su exministro del Interior Lisandro Catalán, ahora presidente del partido en la provincia y quien tiene intenciones de competir para el Ejecutivo local en 2027.

En su discurso, Milei reivindicó a Juan Bautista Alberdi y -al igual que ayer en el Palacio Libertad- se basó en la obra de Adam Smith y en la idea de “la moral como política de Estado”.

Con la intención de darle un espaldarazo, Milei publicó este jueves una foto junto a Adorni y sumó posteos en X, a medida que se acumulan revelaciones periodísticas y judiciales, y una nueva denuncia sobre una vivienda en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz, que -según adelantó Hugo Alconada Mon en LA NACION - Bettina Angeletti , esposa del jefe de Gabinete, registró a nombre suyo en noviembre de 2024.

El propio Adorni buscó hoy retomar su rol como voz cantante de la administración libertaria y mostrarse relajado en medio de estos sobresaltos, con un irónico mensaje. “El presidente de la Nación junto al flamante jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual jefe de Gabinete. Fin”, escribió y anexó la foto de ellos dos en Olivos.

El Presidente de la Nación junto al flamante Jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual Jefe de Gabinete. Fin. pic.twitter.com/m5GerYW5Cn

En el Gobierno viven la polémica que rodea a uno de los funcionarios más encumbrados del Gabinete entre viaje y viaje del Presidente , por lo que la Casa Rosada cosechó baja actividad y altos niveles de hermetismo.

A la vez que en terreno público se conocen detalles de los tres expedientes que se abrieron en Comodoro Py contra Adorni en los últimos días, Milei estuvo la semana pasada en Estados Unidos , después fue a Madrid , pasó el lunes por Córdoba , hoy por Tucumán y a la medianoche partirá a Hungría , para participar de la cumbre conservadora CPAC .

Fuentes de las distintas tribus del Gobierno insistían este jueves con que no hay dudas respecto al rol de Adorni como jefe de Gabinete y buscaban imprimir la idea de que este conflicto pasará.

“Manuel continúa trabajando y mostrándose como es” , dijo hoy una de las voces más importantes de Balcarce 50 que acotó que, en todo caso, Adorni dará las explicaciones que tenga que dar en la Justicia. “Se ajusta en un segundo y medio”, acotó sobre el caso, como para bajarle el tono al conflicto que se desató en el seno del poder libertario.

Desde la semana pasada, en el ala karinista de Balcarce 50 se entusiasmaban también con que en algún momento el tema se agotará -algo que, de momento, no parece ocurrir-. “Tiene que pasar”, se encomendaba un dirigente de ese espacio del Gobierno.

Fuente: La Nación