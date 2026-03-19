Agredió a un policía, le tiró piedras a un patrullero y lo condenaron a 15 meses de prisión

Un hombre de 31 años fue condenado a un año y tres meses de prisión efectiva después de agredir a policías y apedrear un patrullero en el barrio porteño de Constitución. La sentencia se dictó tras un juicio abreviado, en el que el acusado reconoció su responsabilidad.

El episodio se registró en la boca de subte de la estación San José de la línea E, sobre la avenida San Juan al 1300. Según el parte del Ministerio Público Fiscal porteño, el hombre obstruía el acceso a los pasajeros que intentaban ingresar al subte.

Todo comenzó cuando los efectivos policiales acudieron al lugar tras una denuncia. Al pedirle que se retirara, el imputado empezó a insultarlos y desafió a uno de los agentes. “Porque tenés un chaleco te hacés el poderoso, sacate el chaleco y vamos a pelear”, dijo.

Luego, el hombre tomó varias piedras, las arrojó contra los policías y el patrullero y una impactó en el móvil policial, lo que provocó la rotura de un faro trasero.

Tras el ataque, el agresor intentó escapar por la avenida San Juan, pero fue reducido y detenido a pocos metros, en la esquina con la calle San José, según informaron las autoridades a NA .

La Fiscalía PCyF N.º 12, a cargo de Sebastián Fedullo, intervino en el caso y reunió pruebas y testimonios de testigos presenciales. El hombre fue imputado por atentado y resistencia a la autoridad y daños agravados por tratarse de un bien público.

En el cierre del debate, se solicitó una condena de tres meses de prisión, pero la pena se unificó con una condena anterior del ámbito nacional. Finalmente, el Juzgado N.º 25, a cargo de Alejandro Villanueva, homologó una pena única de un año y tres meses de prisión de efectivo cumplimiento.

Fuente: TN