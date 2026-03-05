Mezclar shampoo con bicarbonato: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El cuidado del pelo es una de las rutinas más importantes en la higiene diaria. En este marco, existe una mezcla poco conocida pero que puede dar buenos resultados: bicarbonato de sodio y shampoo .

Esta combinación, súper fácil de hacer, promete dejar el pelo más limpio, liviano y fresco . Esto se debe, gracias a las propiedades limpiadoras y desodorizantes del bicarbonato.

Por eso, la mezcla se utiliza como una especie de detox capilar, ideal para quienes sienten que el pelo está opaco o saturado de productos.

Los especialistas advierten que el bicarbonato tiene un pH alcalino y puede resultar fuerte para el cabello si se usa con demasiada frecuencia. Por eso, recomiendan aplicar esta mezcla solo una vez cada dos o tres semanas , como una limpieza profunda ocasional.

Fuente: TN