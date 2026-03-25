Merlo: el depósito de garrafas no tenía habilitación y creen que el incendio empezó por la falla de una pava eléctrica

El incendio de un depósito de garrafas causó pánico esta mañana en la localidad bonaerense de Mariano Acosta , del partido de Merlo , donde los vecinos amanecieron con el ruido de las explosiones de las garrafas que volaban por el aire. Con el correr de las horas, comenzaron a conocerse detalles de cómo ocurrió .

El parte oficial, al cual tuve acceso Clarín esta mañana, informó que el fuego habría comenzado al enchufar la pava eléctrica "en un ambiente con posible pérdida de gas , lo que habría derivado en una explosión que provocó quemaduras de segundo y tercer grado".

El personal de Comando de Patrullas de Merlo acudió al incendio del depósito ubicado sobre la calle Constituyentes 1400 y se encontró con algunos vecinos de la zona ayudando a lo tres empleados que estaban en el lugar cuando comenzaron las explosiones.

Los empleados "presentaban quemaduras de distinta consideración y fueron trasladados a un centro de salud de la zona", se informó. Además, detallaron que dos de ellos permanecen en terapia intensiva, en estad reservado .

Momentos después se hicieron presentes diez dotaciones de bomberos para controlar el foco de incendio, que se propagó a una vivienda lindante, pero finalmente lograron contenerlo.

"En el lugar se constató que el depósito funcionaba sin habilitación, dedicado a la compra y reventa de garrafas ", observa el reporte.

Se dio intervención a Bomberos, Policía Científica y Policía Siniestral, para realizar las pericias correspondientes y determinar las causales del hecho.

La UFI N° 2 de Morón dispuso actuaciones bajo la carátula de Incendio, continuándose con las tareas investigativas para establecer responsabilidades.

Mientras se escuchaban las explosiones esta mañana, uno de los vecinos, que no podía salir a a la calle por el miedo a ser alcanzado, dio un dramático testimonio televisivo mientras se escuchaban de fondo las detonaciones. Una tras otra.

"Estoy encerrado en mi local, me da miedo porque vibra todo. Creo que se escucha, vuela todo por el aire", dijo Francisco, dueño de RG Electricidad, un local que se encuentra frente al depósito de garrafas, en diálogo con TN.

"Cerré todo, corté la luz, tengo miedo de que estalle el frente. Tengo una casa al lado, aparentemente voló un pedazo de garrafa y rompió el tanque de agua", relató Franciso en diálogo con el canal de noticias mientras de fondo se escuchaban permanentemente las explosiones.

El hombre, que se encontraba en su local mientras su familia estaba encerrada en la casa, comentó que "los bomberos se demoraron mucho" en aparecer y expresó: "No me animo a salir porque vuelan garrafas por todos lados".

Pasadas las 9 de la mañana, cuando las explosiones ya habían amainado, los vecinos de la zona reportaron que había varios heridos, incluso un joven estaba grave por haber recibido el impacto de una garrafa en su cabeza.

"Estábamos todos durmiendo y empezaron a explotar todas las garrafas. Al nenito de al lado de mi casa se le cayó la garrafa. Está grave, me dijeron", señaló un hombre en diálogo con TN y llamó a uno de los primos del joven herido a dar su testimonio.

Según indicó el primo, se trata de Dante, de 18 años: "Estábamos los cuatro metidos en la galería, cae una garrafa volando y le reventó en la cabeza. Estamos esperando, dicen que no está bien".

También habló la abuela del joven herido, que mostró la garrafa quemada tirada en el patio de la casa: "Le partió la cabeza a mi nieto".

Fuente: Clarín