Hackeo a Aerolíneas Argentinas: el acusado pidió quedar libre y podría enfrentar hasta 6 años de prisión

La defensa de Juan Ignacio Veltri , el joven acusado de haber manipulado el sistema de millas de Aerolíneas Argentinas para comprar vuelos por valores bajísimos , pidió este miércoles que se anule la prisión preventiva dictada en su contra y reclamó su inmediata libertad . En el mismo escrito, al que accedió Clarín , también cuestionó la resolución judicial y pidió que se revise su situación procesal.

Veltri estuvo una semana con prisión domiciliaria y, tras la revocación de ese beneficio, fue trasladado a una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires, donde todavía sigue porque no hay cupo para derivarlo a un penal .

“Vengo a solicitar se declare la nulidad del mismo y se disponga, consecuentemente, la inmediata libertad de mi defendido”, escribió su abogado en una presentación hecha ante el Juzgado Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello .

En el propio recurso, la defensa expone cuál fue el argumento central que usó el juez para endurecer la situación de Veltri. Según cita el escrito, Casanello consideró que había “riesgo de entorpecimiento de la investigación” porque el imputado “contactó a los testigos para incidir en su declaración”, y por eso revocó la prisión domiciliaria y avanzó con la prisión preventiva.

En paralelo, la Justicia ya le trabó un embargo por 910 millones de pesos , una cifra que la propia defensa usó para argumentar que ya existe una fuerte restricción patrimonial. La estrategia busca desarmar esa decisión con un planteo de nulidad. Sostiene que la prisión preventiva fue dictada de oficio por el juez, sin un pedido expreso de la fiscalía ni de la querella, algo que, según el escrito, no está permitido por el Código Procesal Penal Federal . Además, remarca que la resolución no fijó un plazo concreto para la detención.

Los abogados de Veltri también apelaron a la resolución y pidieron que, si no lo liberan, al menos le restituyan la prisión domiciliaria o le impongan una medida menos gravosa, como una tobillera electrónica . Además, solicitó el sobreseimiento del acusado, al sostener que no hay pruebas suficientes para sostener la acusación en su contra.

Según habían contado fuentes de la aerolínea de bandera, el caso salió a la luz cuando se detectaron "maniobras efectuadas sobre el sistema de compra de millas del programa AR Plus" con el objetivo de "modificar, de forma indebida, el monto a pagar y la cantidad de millas acreditadas". Veltri, quien había trabajado para Mercado Libre y la empresa de ciberseguridad local Strike, logró comprar un equivalente a 500 mil dólares en millas y sólo pagó 200 mil pesos argentinos .

La explotación de la vulnerabilidad fue, dentro del mundo de la seguridad informática, relativamente simple: Veltri alteraba el código fuente de la página al momento de comprar millas y, en lugar de rebotar, la solicitud era validada por la aerolínea .

Es un tipo de falla más común de lo que parece, con un antecedente que llegó a medios de todo el país en 2020, cuando un hacker logró cambiar la cotización del dólar en Banco Nación para comprar divisas a un precio más bajo. No por esto no dejó de llamar la atención: es un descuido muy grande para una empresa del tamaño de Aerolíneas Argentinas, catalogado como "papelón" entre fuentes del sector de la ciberseguridad local.

Por este motivo, Veltri podría enfrentar un escenario con una pena máxima de hasta seis años de prisión.

La presunta alteración del sistema ocurrió entre diciembre de 2023 y enero de 2025: Veltri habría tenido más de un año para abusar del sistema . La figura que analiza la Justicia es la de “manipulación de sistema informático” , incorporada al Código Penal en 2008 dentro del artículo 173, inciso 16. Se trata, en términos simples, de un tipo penal pensado para los casos en los que alguien altera o interviene un sistema para obtener un beneficio indebido.

“Es el tipo penal pensado para los casos en los que alguien manipula un sistema para obtener un beneficio indebido”, explica el abogado especialista en delitos informáticos Pablo Palazzi. En este caso, la hipótesis es que se manipularon los sistemas de Aerolíneas para generar o acreditar millas de forma ficticia y así emitir pasajes sin pagar.

En el expediente, uno de los puntos que más complica al acusado es la trazabilidad de las operaciones. Según Palazzi, la prueba aparece como “bastante obvia”: los pasajes fueron utilizados sin que exista un pago real, y muchas de las operaciones quedaron asociadas a su propio nombre, tarjeta de crédito y entorno cercano . Además, hay terceros beneficiados (amigos y familiares, como publicó La Nación , que viajaron con esas millas) que también quedaron registrados, lo que amplía el alcance del caso.

En cuanto a la estrategia de defensa, uno de los argumentos posibles es que todo se debió a un error del sistema . Pero ese planteo tiene un límite claro en derecho penal, advierte Palazzi: “No es una justificación que la página tenía un error. Si alguien deja la puerta abierta de una concesionaria y yo entro a llevarme un auto, no me exime del dolo, estoy robando un vehículo”, resume. “El punto central es la intención, porque si la persona sabía que no tenía derecho a ese beneficio, el aprovechamiento de la falla no lo exime de la culpabilidad”, sentencia.

El caso además podría abrir un frente civil, porque Aerolíneas Argentinas puede accionar contra la empresa encargada de la seguridad del sistema, llamada Valtech, si considera que hubo fallas de seguridad o negligencia en los estándares aplicados. “Lo que es llamativo no es el error que tenía el sistema, puesto que muchas empresas tienen estas fallas. Lo realmente increíble es que el error estuvo ahí durante más de un año y no saltó ninguna advertencia interna: sin vueltas, es una vergüenza total para Aerolíneas Argentinas porque le costó medio millón de dólares”, dijo un hacker consultado por Clarín .

Veltri podría enfrentar, si la causa avanza, hasta seis años de prisión . Sin embargo, en un escenario de primera condena, lo más probable sería que la pena fuese en suspenso si quedara por debajo de los tres años, tal como permite el artículo 26 del Código Penal. Incluso, el caso tiene otro camino posible, que sería resolverse mediante una suspensión del juicio a prueba ( probation ): no habría condena efectiva, pero el imputado debería cumplir reglas de conducta durante un período determinado, realizar tareas comunitarias y ofrecer alguna forma de reparación económica.

“Es un pibe joven y sin antecedentes, con lo cual es probable que, aún condenado, la pena sea leve en los hechos”, decían en los pasillos de Comodoro Py. “Lo que sí, se le puede pedir que devuelva el medio millón de dólares por el cual tuvo los viajes”, agregaban, en lo que sería un escenario muy comprometedor para la economía del acusado.

A nivel jurídico, la situación en la que está Veltri tampoco es gratuita. Aunque no terminase en prisión, el proceso dejaría huella: el procesamiento figura en los antecedentes durante años y puede tener impacto concreto en la vida personal y laboral. “Aunque sea un delito no violento, las empresas miran estos antecedentes”, advierte Palazzi.

Dentro del mundo del hacking existe una práctica conocida como Bug Bounty: programas oficiales en los que empresas (e incluso gobiernos) pagan a hackers por encontrar y reportar vulnerabilidades. Muchas aerolíneas tienen estos sistemas (United, Lufthansa, LATAM, entre otras) y bonifican a usuarios que les reportan problemas.

Vale aclarar dos cuestiones: primero, que Aerolíneas Argentinas no tiene un programa de recompensas y parte del argumento de Veltri es que el problema ya había sido reportado pero la vulnerabilidad no había sido parcheada.

Y segundo, que las aerolíneas en general suelen tener más problemas de este tipo que los que se cree: en 2024, dos hackers argentinos mostraron en Ekoparty , la conferencia de hackers más grande de América Latina, cómo se podían alterar reservas tan sólo con el apellido y número de reserva de un pasajero.

Un hacker argentino, que pidió no ser identificado, lo resume así: “Hace bastantes años, el Bug Bounty no existía y los hackers no tenían un marco legal para ‘buscar cosas’ si no estaban debidamente contratados por la empresa. El concepto vino a terminar con ese problema”.

" Lo que hizo este pibe es una guasada : una vez entré al sistema de gestión de empleados de una aerolínea y me bonificaron con 500 mil millas. En este caso hablamos de más de 16 millones de millas, en perspectiva, es una locura lo que se llevó”, señala, advirtiendo que “era obvio que iba a saltar la ficha”.

El especialista también describe que no todas las compañías manejan el tema de la misma manera. Algunas tienen sistemas de recompensas activos mientras que otras solo aceptan reportes sin pagar, bajo esquemas llamados Vulnerability Disclosure Program (VDP). “ Hay empresas que directamente no pagan. Eso también influye en cómo se mueve la comunidad”, explica.

En paralelo, advierte sobre una zona gris dentro del propio ecosistema: investigadores que buscan fallas en empresas que no tienen programas activos y luego intentan negociar una recompensa. “Veo a muchos colegas haciendo eso y estoy totalmente en desacuerdo. Me suena un poco extorsivo”, plantea.

Mientras tanto, Veltri no es el único investigado sino que hay otros 50 implicados que se habrían beneficiado de estas operatorias durante más de un año. Pero el que está detenido sólo es él.

La causa seguirá con una audiencia para tratar el planteo de nulidad. Después deberá expedirse el fiscal Guillermo Marijuán sobre la prisión preventiva y el procesamiento, y el expediente podría ser elevado a la Cámara Federal para que revise la apelación de la defensa.

Fuente: Clarín